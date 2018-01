Marina Massironi e Alessandra Faiella protagoniste dell'applauditissimo "Rosalyn"

VALENZA - C'è attesa per, due attrici di grande popolarità, ma autenticamente teatrali, protagonistealle 21 al. Marina Massironi, notissima per il lungo sodalizio con Aldo Giovanni e Giacomo, e Alessandra Faiella, volto televisivo caro a tanto pubblico, danno vita a, un affascinante noir, caratterizzato da un intreccio ricco di suspense e ribaltamenti di ruoli, non senza umorismo in salsa almodovariana.Nel corso della presentazione del suo libro a Toronto in Canada, Esther (Alessandra Faiella), una scrittrice americana, conosce Rosalyn (Marina Massironi), la donna delle pulizie della sala conferenze. Il libro insegna a liberare la vera natura del sé, e Rosalyn ne è ammirata e sconvolta. Vuole leggerlo subito, e si offre, il giorno dopo, di portare la scrittrice a vedere la città. Da qui parte una storia avvincente, sostenuta da una scrittura incalzante che porterà ad imprevisti ribaltamenti di ruoli e colpi di scena.Edoardo Erba, autore del testo tra i più apprezzati drammaturghi contemporanei, disegna sapientemente il ritratto della solitudine e dell'isolamento delle persone nella nostra società. E parla di quel grumo di violenza compressa e segreta pronta ad esplodere per mandare in frantumi le nostre fragili vite. Lo spettacolo scorre su ritmi quasi cinematografici, tra doppie verità, flashback e sorprese, mescolando sapientemente suspense e humor nero con tratti della commedia leggera.La regia è di Serena Sinigaglia, tra le più interessanti della sua generazione.La stagione Apre 2017-2018, organizzata dalla Cmc di Angelo Giacobbe, con la direzione artistica di Roberto Tarasco, è resa possibile grazie al sostegno di Comune di Valenza, Regione Piemonte e Fondazione Live Piemonte dal vivo.Costo dei biglietti: intero 20 euro, ridotti 16 euro.Per contatti e prenotazioni: da martedì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 13:Teatro Sociale, corso Garibaldi 58, e-mail: biglietteria@valenzateatro.it , tel. 0131 942276 - 324 0838829