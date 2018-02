“La Passione di Cristo secondo San Marco”: in Cattedrale il capolavoro della musica sacra di Perosi

TORTONA -in Cattedrale, per il, appuntamento con l'e il. I musicisti interpreteranno, a distanza di 20 anni dall'ultima esecuzione in città della trilogia sacra composta dal Maestro Perosi. Il compositore tortonese scrisse questo capolavoro della musica sacra nel 1898, all’inizio del suo incarico in Vaticano. Fu il primo di una serie di oratori che portarono il suo nome alla ribalta internazionale. La Passione di Cristo secondo San Marco, a 120 anni da quando fu composto, rappresenta ancora uno degli esempi più riusciti di valorizzazione di un testo sacro, attraverso l'elemento lirico e sinfonico. Il concerto , con inizio alle 21, è gratuito e aperto a tutti.“Siamo particolarmente onorati - ha dichiarato il Maestro, direttore del Coro Filarmonico Veneto - di poter interpretare questo bellissimo oratorio nel paese natale di Perosi, un compositore che noi amiamo moltissimo. Con noi ci saranno 55 musicisti dell'Orchestra Filarmonia Veneta e un quartetto di solisti di grande spessore. Invito tutti a venire ad ascoltarci per poter godere di un grande momento di emozione musicale.” Alla serata, che dà anche inizio al percorso della Quaresima per la Diocesi, parteciperà anche il Vescovoper condividere la spiritualità del momento con i fedeli e i concittadini.L’evento di sabato 17 febbraio è realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo ed è patrocinato e sostenuto, oltre che dalla Fondazione CR Tortona ed altri Enti del Protocollo di Intesa Perosi 60, dal Conservatorio Vivaldi di Alessandria e dal Vaticano attraverso il Pontificio Istituto di Musica Sacra.“Desidero ringraziare fin da ora - ha detto, direttore artistico del Festival - la Famiglia Orionina per il il suo sostegno e i ragazzi del Servizio Civile che ci aiuteranno a gestire l'accoglienza durante la serata, ma anche i richiedenti asilo del progetto Macramè e tutti gli altri volontari che lavorano 'dietro le quinte' per organizzare la logistica dell'evento”.Il Coro Filarmonico Veneto sarà a Tortona anche nella giornata di domenica per una visita turistica alla città che ha dato i natali a Lorenzo Perosi. I 100 coristi animeranno la S. Messa delle 11 al Santuario della Madonna della Guardia, poi faranno tappa in alcuni luoghi culturali della città prima di visitare l'Abbazia di Rivalta Scrivia.