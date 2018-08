L'arcivescovo di Miano alla Madonna della Guardia

TORTONA – Sarà monsignor, arcivescovo di Milano, a presiedere il 29 agosto alle ore 10.30 ilin occasione dalla tradizionale festa della Madonna della Guardia, ricorrenza ormai tradizionale promossa dall'. Tortona, quindi si trasformerà per oltre una settimana nel centro del mondo orionino, con centinaia di fedeli provenienti da decine di nazioni diverse. La festa della Madonna della Guardia ha visto nel corso del tempo la partecipazione di illustri personaggi della Chiesa. All'inaugurazione della statua, che ancora oggi è posta in cima alla torre del Santuario, infatti, parteciparono il cardinale Giuseppe Siri e il cardinale Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII.Per i festeggiamenti di quest'anno, sempre mercoledì 29 agosto alle 8.30, verrà celebrata la Santa Messa dei giubilei sacerdotali e religiosi della Famiglia Orionina presieduta dal direttore generale dell'Opera Don Orione. Alle 18, poi, lafino ad arrivare al Santuario della Madonna della Guardia. Alle 21 e alle 22.30 verranno celebrate le sante messe rispettivamente da don Maurizio Ceriani, prevosto dell'Insigne Collegiata di Casei Gerola (Pv), e da don Renzo Vanoi, rettore della Basilica Santuario Madonna della Guardia.Inoltre, dal 23 al 25 agosto alle 21 la celebrazione della Messa sarà presieduta da monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano; dal 26 al 28 agosto sempre alle 21 la messa verrà presideuta da monsignor Erminio De Scalzi, vescovo ausiliare di Milano.In avvicinamento alla grande festa di mercoledì 29 agosto, poi, si tiene una. Sono previste anche altre due celebrazioni speciali: sabato 25 agosto alle 18 presso il cortile del Centro "Mater Dei" verrà celebrata la Santa Messa per i malati presideuta da monsignor Gian Paolo Angelino, presidente nazionale dell'Oftal, mentre martedì 28 agosto alle 23 si terrà la Messa della vigilia presieduta da, vescovo di Tortona, insieme ai parroci della città. A seguire si svolgerà il tradizionale Caffè di Don Orione.“La festa della Madonna della Guardia – dichiara, superiore generale dell'Opera Don Orione – è un appuntamento che la nostra Congregazione vive ogni anno con gioia, e per questo vogliamo onorarlo al meglio con una serie di celebrazioni che coinvolgono tutta la famiglia orionina e che ci aiutano a preparare lo spirito per vivere al meglio questa giornata di festa e di preghiera”.“È straordinario – aggiunge, rettore della Basilica Santuario Madonna della Guardia – vedere come nei giorni ancora estivi di fine agosto, il mondo si concentri a Tortona. Tanti figli e figlie di Don Orione che anche dall'estero vengono per celebrare il loro giubileo sacerdotale e di vita religiosa e di tanti altri pellegrini che vengono dalle valli e zone della nostra Diocesi per pregare Maria e Don Orione. Quello che veramente mi commuove è vedere come a distanza di 79 anni, la memoria di questo gigante della carità sia ancora viva e presente nelle nuove generazioni perché trasmessa da chi prima di loro hanno ricevuto conforto nella fede”.