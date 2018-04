I ragazzi del Liceo Peano alle prese con gli incantesimi

TORTONA - Non il classico spettacolo di magia, ma un autentico viaggio nella fantasia e nelle fiabe dell'infanzia:alle 21 al Teatro Civico i ragazzi deldiretti dalla registasi cimenteranno in, una rappresentazione in lingua tedesca che porterà a scoprire il misterioso mondo di maghi e streghe. Lo spettacolo gratuito è aperto a tutti, germanofili e non. Saranno predisposti tutti gli aiuti necessari ad agevolare la comprensione da parte del pubblico e sarà anche un’ottima occasione per approcciarsi ad una nuova lingua e imparare qualcosa di nuovo.Spettacolo di e con Gabriela Barros, Matteo Delton, Matilde Ferrari, Catherine Kirk, Carolina Marsic, Fabiola Mazzon, Camilla Quarenghi, Eline Rivabella, Lucrezia Rudello, Maria Elena Scorza, Sabrina Turco Liveri Regia: Donata Boggio Sola.