Festival delle Conoscenze, l'apertura sarà con Antonella Clerici

NOVI LIGURE –Cinque giorni di conferenze pensate per i ragazzi delle scuole superiori, con ospiti illustri, per aprire una finestra sulle opportunità di lavoro e sui nuovi scenari geopolitici, narrati direttamente dai protagonisti dell’impresa, dell’economia, del lavoro e della scienza.Il Festival – che si concluderà il 29 marzo – sarà inaugurato lunedì 25 alle 11.00 dal sindaco Rocchino Muliere, dal rettore dell’università di Genova Paolo Comanducci e da Antonella Clerici, la nota conduttrice televisiva. Ma quello della showgirl non sarà l’unico nome noto: tra i relatori, per citarne qualcuno,; Maurizio Molinari direttore della Stampa e Luca Ubaldeschi direttore del Secolo XIX; Riccardo Ghio, magistrato;italiana e giornalista; Domenico Palombo, chirurgo; Davide Mattiello, membro della commissione parlamentare Antimafia;Il progetto “Festival delle Conoscenze” nasce dal bisogno sempre più sentito da studenti, famiglie e docenti di comprendere maggiormente le complessità delle sfide future che attendono le nuove generazioni, sul fronte delle problematiche sociali e delle opportunità di lavoro e formazione. Il programma, nel corso di circa 15 incontri, sarà la narrazione del futuro che attende i ragazzi attraverso l’esperienza diretta di esponenti del mondo dell’astronomia, dell’impresa, delle scienze, della ricerca, dell’ambiente, del giornalismo, dell’informazione e della medicina. Clicca qui per scaricare il programma completo.