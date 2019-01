Bassa Valle Scrivia: quale futuro per l'agricoltura?

CASTELNUOVO SCRIVIA -alle 20.45 in sala Pessini in piazza Vittorio Veneto ildi Castelnuovo Scrivia organizza una serata di confronto dal titoloGli agricoltori presenti potranno interloquire, moderati dal consigliere, con il senatore, la senatrice, l’europarlamentaree il consigliere regionale e agricoltore"L’agricoltura si trova oggi ad affrontare molteplici criticità, la volubilità dei mercati sempre più depressi e con domanda interna in calo, sia dalle politiche di questo modello di Europa che si sono concretizzate in un eccesso di burocrazia e di restrizione creditizia che stanno impedendo di fatto lo sviluppo e la crescita del settore. Ad aggravare il tutto l’incombenza dei cambiamenti climatici i cui effetti potrebbero essere devastanti minando l’esistenza delle aziende in un prossimo futuro. Occorre urgentemente dare delle risposte in ambito politico sia nazionale che regionale in chiave non assistenzialistica ma di attenzione e di rilancio di un settore che ancora può dare molto in termini di Pil e occupazione. La Bassa Valle Scrivia si trova rispetto a questi temi in difficoltà a causa di una maggiore frammentazione delle aziende che per la gran parte, dal punto di vista dimensionale, sono medio piccole ma anche di una politica regionale che negli ultimi anni di fatto si è concentrata principalmente solo su alcune aree del Piemonte a svantaggio di altre” spiegano dal M5S.