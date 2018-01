Al Teatro Civico Stefano Accorsi con un'ateprima nazionale

TORTONA -alle 21 al Teatro Civico anteprima nazionale della, liberamente tratto da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile. Adattamento teatrale e regia Marco Baliani. Sul palcoUno spettacolo che indaga il mistero più misterioso di tutti, quello di riuscire a vivere. Ne Lo cunto de li cunti di Basile, da cui lo spettacolo prende sostanza, il mistero del vivere si dipana in una mappa di storie in cui le vicende che accadono posseggono una loro verità del tutto indipendente dalla realtà ordinaria. La fiaba vista come un fatto di cronaca fantastica che va raccontato con la pregnanza con cui si racconta un fattaccio di cronaca nera o di cronaca rosa. Con questo spettacolo, dopo aver portato in scena il Decamerone di Boccaccio e L’Orlando Furioso dell’Ariosto, si conclude la trilogia del Progetto Grandi Italiani. Un linguaggio sonoro, che si riverbera anche nello spettacolo, dove i suoni e le sonorità comporranno un paesaggio mutevole e metamorfico. Molta vita si addensa in queste storie, ognuna racchiude più di un destino, e questo teatro ne svela solo una parte, lasciando nell’animo dello spettatore la sensazione che non tutto è stato detto, che l’Arcana Favola nasconde ancora molti altri tesori.Biglietti singoli in biglietteria:Platea: intero 25 euro – ridotto 23 euroPalchi centrali: intero 23 euro - ridotto 20 euroPalchi laterali: intero 20 euro - ridotto 17 euroLoggione: intero 13 euro - ridotto 10 euroDal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e tutte le sere di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio delle repliche. Nei giorni prefestivi e festivi apertura dalle 17.Prezzo speciale biglietti singoli on line (sarà applicato un diritto di prevendita)Platea: 24 euroPalchi centrali: 22 euroPalchi laterali: 20 euroLoggione: 14 euro