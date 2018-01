Sono sei! L'Alessandria non si ferma più e batte anche il Livorno

LIVORNO - Debutto dal 1' per il neo acquisto Gatto, che completa il centrocampo con Gazzi e Nicco. In attacco Sestu e Gonzalez esterni al servizio di Marconi. Confermati i quattro di domenica scorsa in difesa. Discreta cornice di pubblico al 'Picchi, circa 150 i tifosi grigi giunti da Alessandria.Incredibile avvio degli ospiti. Calcio d'inzio di Gazzi, palla a Nicco sulla destra che con una bella palombella serve Gonzalez al limite dell'area,Droccia freddissima per la curva amaranto, ammutolita dal bruciante avvio piemontese. Prova l'immediata reazione la squadra di casa, che al 5' si rende pericolosa con una rovesciata di Vantaggiato.All'11' tiro da fuori di Bruno, respinge Vannucchi con qualche difficoltà ma l'arbitro aveva interrotto per un fuorigioco. Due minuti dopo Sestu per Marconi in area, tacco del numero 9 che termina sul fondo di un metro. Il Livorno inizia a spingere sul serio e al 15' va vicino al pareggio con una conclusione di Franco respinta da Vannucchi in enxtremis. Poco dopo i livornesi reclamano un calcio di rigore per una presunta trattenuta ai danni di Doumbia: tutto regolare per Valiante. Da una decina di minuti è solo Livorno, ospiti che faticano ad arginare la manovra avversaria. Alla mezzora iniziano a calare i ritmi, ma aSestu si accentra e serve l'accorrente Gonzalez, tocco sul secondo palo e palla in rete,Al 37' torna in avanti il Livorno: cross dalla sinistra di Franco, conclusione al volo di Vantaggiato troppo alta di un metro.diretta all'incrocio, grande risposta del numero uno mandrogno che tre minuti più tardi ha la peggio dopo uno scontro aereo con Morelli sugli sviluppi di un calcio da fermo. Bel primo tempo al 'Picchi', grigi subito in gol con un eurogol di Gonzalez, dal quarto d'ora in poi gran forcing del Livorno, bravi gli uomini di Marcolini a non disunirsi.A 6' dal calcio di avvio contropiede di Gonzalez, 'el puchi' arriva al limite dell'area e spara alle stelle. Cinque minuti dopo è il Livorno a farsi vedere con un destro debole di Franco dai 16 metri. Doppio cambio per Sottil al 58': fuori Doumbia e Baumgartner, dentro Murillo e Manconi.Meno agonismo in campo nel primo quarto d'ora rispetto a quanto visto nella prima frazione. Al 66' Bunino su ripartenza spara alto sulla traversa da posizione defilata. Nel frattempo il Livorno torna a spingere portandosi con un certa insistenza nella trequarti avversaria. Al 71' fuori uno stanco Gonzalez, dentro Fischnaller. Un minuto dopo colpo di testa di Manconi su cross di Franco, blocca a terra Vannucchi senza patemi. Ora l'Alessandria chiude bene gli spazi e gli amaranto fanno fatica a costruire., palla servita sul secondo palo ma l'altoatesino calcia sull'esterno della rete. Man mano che passano i minuti la stanchezza si fa sentire eAll' 82' Russini sostituisce Sestu. All'88' Kabashi pericoloso su punizione dal vertice destro dell'area, palla che scheggia il montante superiore. Subito dopo brutto colpo al naso per Celjak, costretto ad uscire sanguinante per le cure del caso. Valiante concede sei minuti di recupero dove però non succede più nulla.per la squadra di Marcolini, che dopo il bruciante vantaggio ha saputo soffrire ed incassare per lunghi tratti gli affondi amaranto senza perdere la testa.Una vittoria che rilancia seriamente le quotazione degli orsi in ottica play off. Domenica prosssima un'altra toscana, la. Con un'Alessandria così centrare il settebello non pare impresa impossibile