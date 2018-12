La Straneo non molla mai: a Valencia di nuovo in maratona a più di due anni da Rio

ATLETICA - A più di due anni dall'Olimpiade di Rio de Janeirotorna finalmente a gareggiare sui 42,195 Km. Smaltito l'infortunio al bicipite femorale che l'ha tenuta ai box per lungo tempo e dopo quasi tre mesi di preparazione specifica,"Non vedevo l'ora! Finalmente sarò di nuovo in gara sulla mia distanza" ha dichiarato la runner mandrogna sul sito ufficiale della Fidal. "Da luglio ho ripreso ad allenarmi con regolarità eA settembre ho iniziato la preparazione specifica per questo appuntamento. Non so se basterà, speriamo di sì.ha spiegato la Straneo, che ad ottobre a Foligno ha vinto il titolo italiano sulla mezza meratona (nella foto). L'obiettivo è fare una buona gara ma soprattutto tornare dalla Spagna con le giuste sensazioni per guardare al 2019 con più fiducia dopo il doloroso ma necessario"So già che non farò un risultato super, però mi sento bene. È da così tanto che non corro una maratona, che ho quasi perso l’abitudine e quindi non ho un’idea precisa di quello che potrò fare., però non si sa mai. Cerco di essere prudente: è una gara lunga, sempre ricca di variabili. Non si può mai avere la certezza e stavolta meno del solito.Spero soprattutto di arrivare in fondo tutta intera, poi nella prossima maratona penserò al cronometro”.La gara prenderà il via alle 8.30 dalla Città delle Arti e della Scienza, davati al celebre complesso architettonico dove sarà posiizionata anche la linea del traguardo. Tra le favorite nella gara femminile, l’etiopeche ha vinto l’ultima edizione a Valencia, con le connazionaliinsieme alla keniana