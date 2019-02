Il Siena fa la voce grossa, tre punti in scioltezza. I Grigi faticano a diventare 'grandi'

SIENA - Risultato severo ma giusto al 'Franchi' di Siena, dove la Robur ha meritato la vittoria e sul finale avrebbe anche potuto rendere il passivo dei Grigi più pesante. Toscani più cinici e cattivi, Alessandria ancora una volta troppo precaria in difesa e che pecca di personalità nelle fasi cruciali del match. Le due gare interne con Olbia e Arzachena possono diventare decisive anche in ottica panchina: servono due prove convincenti, possibilmente con i sei punti. I pareggi non bastano davvero più.D'Agostino schiera Chiarello dal 1' con Gazzi al centro della mediana insieme a Gatto, sulle fasce Gemignani e Badan. Difesa con Agostinone-Panizzi-Prestia. In avanti confermato il tandem Coralli-De Luca. Prima del fischio di inizio un minuto di silenzio per le vittime dell'incendio al centro di allenamento del Flamengo e per Arturo Pratelli, giovane tifoso bianconero morto il 28 dicembre.Parte meglio il Siena ma al 6' è Coralli a provarci dalla lunga distanza con una palombella che termina alta sulla traversa. I padroni di casa fanno giro palla e si portano più volte nei pressi dell'area con gli affondi sulle fasce, in particolare sulla sinistra con Guberti. Al 23' Gatto interrompe la pressione toscana con un tiro dal 20 metri, palla alta.(foto a lato). Robur in vantaggio. I grigi provano l'immediata reazione con Coralli che sugli sviluppi di un corner addomestica il pallone e calcia di poco a lato.che nega il gol del raddoppio a Guberti che su sponda di Vassallo calcia a botta sicura, il tiro è però respinto alla grande dal portiere mandrogno che manda in angolo. Prima mezzora di marca toscana, i piemontesi ci provano con le ripartenze., l'attaccante mandrogno incorna sul secondo palo masulla parabola a giro di Agostinone. Rete annullata agli ospiti. Al 41' ospiti ancora pericolosi con Chiarello che da buona posizione non arriva sul pallonetto-assist di Coralli, blocca Contini. Sul finire della prima frazione grigi all'assalto nella trequarti bianconera, ma si va all'intervallo sull'1-0 per la Robur.Si apre subito a ritmi alti la ripresa. Al 6' giallo ai danni di Chiarello per un fallo su Vassallo. Nel giro di un minuto poi arrivano due gol: primasu azione di contropiede innescata da Vassallo, che serve Gliozzi al limite dell'area, assist per l'accorrente e liberissimo Aramu che a tu per tu con Cucchietti deve solo spingerla in rete. Tempo di far ripartire il gioco esu cross dalla sinistra.altra ripartenza dei bianconeri,(nella foto). Proteste dell'Alessandria per la presunta posizione di fuorigioco di Gliozzi, sulla dinamica pesa però un probabile tocco di Prestia al momento del passaggio. Partita dalle continue emozioni:con un diagonale che termina di un soffio sul fondo dopo l'ennesimo contropiede dei secondi 45'. Nel frattempo D'Agostino toglie Gemignani per Sartore, al 72' Bellazzini e Santini prendono il posto di De Luca e Chiarello. Sbrissa per Bulevardi, Cianci per Gliozzi e Gerli per Guberti nel Siena al 77'. D'Agostino prova il tutto e per tutto togliendo Agostinone e inserendo Rocco. Gazzi arretra in difesa con Panizzi e Presita, grigi a trazione anteriore, ma fino al termine dei 5' di recupero non succede più nulla di rilevante.Reti: 25' D'Ambrosio (S), 54' Aramu (S), 55' Chiarello (A), 60' Gliozzi (S)Contini; Pedrelli, Rossi, D'Ambrosio, Zanon; Bulevardi (32'st Sbrissa), Arrigoni, Vassallo (48'st Varga); Guberti (32'st Gerli); Aramu (43'st Fabbro), Gliozzi (32'st Cianci). A disp.: Melgrati, Comparini, Di Livio, Romagnoli, Esposito, Imperiale, Chiossi. All.: MignaniCucchietti; Prestia, Panizzi, Agostinone (36'st Roco); Gemignani (19'st Sartore), Gatto, Gazzi (19'st Checchin), Badan; Chiarello (27'st Bellazzini); De Luca (27'st Santini), Coralli. A disp.: Pop, Ponzio, Zogkos, Delvino, Maltese, Gerace, Sbampato, Rocco. All.: D'AgostinoArbitro: Carella di BariAmmoniti: De Luca, Sartore per proteste, GazziSpettatori: 2000 circa