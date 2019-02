Grigi, stavolta il recupero è meno amaro: De Luca al 93' porta il Pisa sulla terra

ALESSANDRIA - Alla fine un pareggio giusto, meglio il Pisa nel primo tempo, quasi solo Alessandria nella ripresa. Match deciso da, ma al 33' del primo Di Cairano è sembrato troppo permissivo sull'intervento in area di De Vitis su De Luca. Gara con tanto agonismo in campo nonostante il terreno pesante del Moccagatta. I Grigi invertono la tendenza degli ultimi tempi e riacciuffano una partita che sembrava segnata spingendo per tutti i secondi 45' fino a guadagnarsi il tiro dal dischetto realizzato con la giusta freddezza da De Luca.Lo squalificato D'Agostino conferma il tandem d'attaccoconad agire sulla trequarti. Parte ancora dalla panchina Chiarello. A centrocampo, sulle fascea destra ea sinistra. In difesa ancoraal centro affiancato daIn portaTerreno di gioco in non perfette condizioni per le avverse condizioni meteo degli ultimi giorni (manto erboso protetto con i teloni dala neve e del ghiaccio degli ultimi giorni). Un centinaio i tifosi giunti da Pisa.Più propositivo il Pisa nei primi minuti. Al 10', però, la prima occasione del match è di marca grigia: corner dalla destra, Coralli di testa sul secondo palo, alto sulla traversa. Tre minuti più tardi punizione dal limite dell'area battuta da Bellazzini, allontana la barriera toscana. Cresce l'intensità della manovra di casa ma il gioco è spesso interrotto dalla terna arbitrale. Al 22' colpo di testa di De Vitis su calcio dalla bandierina, blocca Cucchietti., proteste solo accennate da parte dei grigi.Al 33', però,, per l'arbitro è tutto regolare, si scatenano le vibranti proteste dei giocatori grigi e del Moccagatta. Intervento davvero al limite da parte di De Vitis,Al 42' dormita di Gemignani in fase di disimpegno, ne approfitta Birindelli che dalla destra mette un rasoterra in mezzo, velo di Pesenti a favore di Izzillo che calcia clamorosamente in tribuna. Grave errore di Gemignani, brivido per la retrogurardia mandroga.servito dalla sponda di Coralli, tiro completamente sbagliato deviato in angolo dalla difesa di casa. Chiude in avanti l'Alessandria, ma il primo tempo termina con il Pisa in vantaggio di un gol grazie al rigore siglato da Pesenti.Dopo 3' dal rientro in campo nel Pisa si fa male De Vitis, al suo posto Buschiazzo. Subito in avanti i padroni di casa. Al 5' sugli sviluppi del corner la palla arriva a Gemignani che conclude dal limite, intervento di Buschiazzo che devia con la spalla ma il braccio è aderente al corpo, l'arbitro fa cenno che non c'è nulla.Un minuto più tardi traversone di Gatto dall'out di destra, sul secondo palo arriva Satore che al volo manda in tribuna. L'Alessandria è in costante pressione nella trequarti toscana, la retroguardia ospite chiude con qualche affanno. Al 65' Gazzi sostituisce Checchin, tre minuti dopo nel Pisa Masi per Izzillo. Al 71' giallo ai danni di Panizzi per fallo su Pesenti. Cinque minuti più tardi doppio cambio nei nerazzurri: Minesso e Moscardelli al posto di Meroni e Masucci. Passano i minuti e la stanchezza si fa sentire da ambo le parti, la manovra dell'Alessandria si fa sempre più confusa. All'84' doppio cambio anche per i padroni di casa: dentro Badan e Rocco, fuori Gatto e Sartore. Poco dopo è proprio Rocco a provare il tiro in area, in corner la difesa pisana. Nei 4' di recupero succede di tutto:alla battuta va lo stessoe Alessandria che per una volta inverte la tendenza e raggiunge il pareggio nei minuti finali. Su ribaltamento di fronte, l'ex Arezzo crolla a terra, forti le proteste degli ospiti, tanto che il direttore di gara estrae il, eviddentemente troppo veemente nel far valere le proprie ragioni. Il match termina poi con qualche momento di nervosismo che rimane però nei limiti dell'ordinario.Reti: 29' Pesenti (r), 93' De Luca (r)Cucchietti; Prestia, Panizzi, Agostinone; Sartore (39'st Badan), Gatto (39'st Rocco), Checchin (20'st Gazzi), Gemignani; Bellazzini (12'st Chiarello); Coralli, De Luca. A disp.: Pop, Ponzio, Sessa, Zogkos, Delvino, Scatolino, Gerace, Sbampato. All.: Cassioli (al posto di D'Agostino, squalificato)Gori; Meroni (31'st Minesso), De Vitis (4'st Buschiazzo), Benedetti; Birindelli, Izzillo (22'st Masi), Verna, Di Quinzio, Lisi; Masucci (31'st Moscardelli), Pesenti. A disp.: D'Egidio, Kucich, Brignani, Gamarra. All.: Taddei (al posto di D'Angelo, squalificato)Arbitro: Di Cairano di Ariano IrpinoAmmoniti: Checchin, Coralli, Pesenti, Panizzi, Badan, LisiEspulso: Di Quinzio al 95'Spettatori: 1500 circa