A Lucca Grigi recuperati al 93'. Rissa furibonda a bordo campo: Favarin dà una testata al vice di D'Agostino

LUCCA - Una partita incredibile, sia per l'andamento del match che per ciò che è successo a bordo campo nei minuti di recupero.scaturito dopo un susseguirsi di improperi, minacce e spintoni da ambo le parti. Mentre si stanno per avviare fuori dal campo cacciati dall'arbitro Donda, il vice di D'Agostino,, discutono animatamente. Favarin, all'improvvso rifila una(si rialzerà dopo qualche minuto). Nella rissa rimane coinvolta anche una donna (probabilmente membro dello staff tecnico toscano), che nel parapiglia riceve anche uno spintone. Alla fine il match, arrivato quasi al 100' di gioco, terminadopo lo 0-2 grigio siglato daAd ogni modo spetterà al giudice sportivo l'ultima parola. Il folle gesto di Favarin potrebbe costare a lui e alla sua squadra molto caro.Dentro Gemignani e Coralli dal 1' con l'ex Samb sulla corsia di sinistra e l'ex Carrarese al fianco di De Luca. Chiarello parte dalla panchina, con Bellazzini, Checchin e Gatto al centro e Sartore sulla destra. In difesa, nell'insolito ruolo di centrale Panizzi, al suo fianco Agostinone e Prestia. Mister Favarin a sorpresa con il 4-3-3 con il tridente Bortolussi-De Feo-Sorrentino. Giornata umida e piovviginosa a Lucca, terreno pesante.Il primo brivido del match al 5', con Lombardo che impegna Cucchietti su punizione dal vertice sinistro dell'area.Sartore sulla destra serve a centro area perEsordio fortunato per l'ex Sambenedettese che ci mette subito la firma. Alessandria in vantaggio, match in salita per i toscani. Al 15' resta a terra Coralli per un colpo alla schiena, il numero 18 è costretto ad usicre per le cure del caso. Niente di grave. Un minuto più tardi la Lucchese si porta in avanti, cross di Zanini dalla sinistra, De Fep al limite dell'area ci prova in rovesciata, palla alta sulla traversa. Il possesso è della Lucchese, che pian piano aumento l'intensità della manovra, grigi più impegnati a gestire in cerca delle ripartenze. Al 28' sconrtro di gioco tra De Feo e Cucchietti nei pressi dell'area piccola, ci rimette anche Panizzi. Niente di grave per i due giocatori mandrogni.tiro ad incrociare di, respinta a terra di Falcone che però manda la palla direttamente sui piedi diDormita colossale della difesa di casa che resta ferma convinta dell'offside dell'ex Cittadella, per il guardlinee è tutto regolare. Grigi sullo 0-2 con merito.ottimamente servito da Sartore, stavolta Falcone si fa trovare pronto mandando in angolo. In bambola completa la difesa rossonera che evidentemente accusato il colpo del raddoppio piemontese. Sul finire del primo tempo i toscani provano una timida reazione ma gli ospiti controllano senza troppa apprensione. Anzi, nel primo dei 2' di recupero concessi da Donda ancora una volta con l'indomito Sartore i grigi vanno vicini al tris, ci mette una pezza Falcone. Finisce il primo tempo con l'Alessandria in completo controllo del match, Lucchese troppo precaria sia in difesa che in fase d'attacco.Triplice cambio per Favarin al rientro in campo: dentro Greselin, Provenzano e Isufaj, restano negli spogliatoi De Feo, Sorrentino e Zanini. Nei grigi Sbampato per Panizzi., che sugli sviluppi di un calcio da fermo battuto da Lombardo ci prova una prima volta su palla vagante con un destro svirgolato che termina sul palo, la sfera rimbalza nell'area piccola e l'attaccante toscano ribadisce in rete. Lucchese che accorcia subito le distanze. Al 58, però, pasticcio della retroguardia toscana che lascia via libera al contropiede di Bellazzini che al limite dell'area si mangia la palla del tris con un pallonetto che esce di pochissimo. Errore del numero 21 grigio. Tre minuti più tardi la Lucchese sfiora il pari su calcio d'angolo, con Gabbia che da pochi passi non riesce a ribadire in rete. Brividi per la difesa piemontese. Al 63' fuori un acciaccato Gemignani, autore della rete del vantaggio, dentro Badan. Passano cinque minuti e De Luca e Checchin lasciano spazio ad Akammadu e Chiarello. La Lucchese si fa sempre più pericolosa, grigi un po' in affanno nel contenere le folate rossonere. Cresce l'intensità del match. Rossoneri costantemente nella trequarti mandrogna senza però la precisione necessaria. All'82' fuori Bellazzini per Gazzi, si copre D'Agostino.prima su tiro a giro di Greselin diretto all'incrocio e poi su conclusione ravvicinata di Favale sugli sviluppi del corner successivo. Finale di gara rovente e convulso con la Lucchese sempre in avanti. Sei minuti di recupero assegnati da Donda.che al centro dell'area su assist di Bortolussi la mette rasoterra a fil di palo, là dove Cucchietti non può arrivare.Al 95' succede l'incredibile: parte un, gli animi si infiammano e Favarin fa ciò che non dovrebbe mai accadere in un campo di calcio. Preso da un improvviso raptus, vice di D'Agostino, in quel momento tra i più agitati. Un gesto folle (se pur dovesse essere stato provocato, questo non è certo il modo di far valere le proprie ragioni) che si spera venga punito severamente dalla giustizia sportiva. Alla fine l'arbitro Donda si trova nel bel mezzo di una vera e propria rissa che coinvolge anche i giocatori. Sono necessari parecchi minuti prima che gli animi si raffeddino per poter riprendere a giocare e terminare il match nello sconcerto generale.Reti: 9' Gemignani (A), 32' Bellazzini (A), 47' Isufaj, 93' ProvenzanoFalcone; Lombardo, Gabbia, Martinelli, Favale; Bernardini (31'st Di Nardo) Mauri, Zanini (1'st Greselin); De Feo (1'st Provenzano), Sorrentino (1'st Isufaj), Bortolussi. A disp.: Scatena, Bacci, Madrigali, Cardore, Santovito, Palmese,De Vito, Baroni. All.: FavarinCucchietti; Prestia, Panizzi (1'st Sbampato), Agostinone; Sartore, Gatto, Checchin (23'st Chiarello), Bellazzini (8'st Gazzi) Gemignani (16'st Badan); Coralli, De Luca (23'st Akkamadu). A disp: Pop, Sessa, Zogkos, Santini, Gerace, Rocco. All.: D'AgostinoArbitro: Donda di CormonsAmmonito. santini dalla panchinaEspulsi: al 96' Favarin (allenatore della Lucchese) e Mancino (vice allenatore dell'AlessandriaSpettatori: 1000 circa