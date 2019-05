Al 'Cattaneo' la seconda parte della 'Festa del calcio provinciale'

ALESSANDRIA - Sabato 25 ad Alessandria si svolgerà la seconda parte della, organizzata dal Comitato Regionale del Piemonte-Valle d'Aosta della Federazione Italiana Gioco Calcio, in stretta collaborazione con ilL’appuntamento (condizioni metereologiche permettendo) è allo. Saranno al via in questa seconda parte sette società:Il Gruppo Amag anche in questa occasione sarà al fianco della Delegazione Provinciale della FIGC e dei piccoli atleti impegnati in una serie di giochi e partite che su protrarranno fino alle 16,30. Seguirà la premiazione delle squadre partecipanti.