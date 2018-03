A Pontedera ci vogliono i rigori, alla fine è festa grigia: si va in finale!

PONTEDERA - Marcolini schiera la formazione titolare con Barlocco, Piccolo, Giosa e Celjak in difesa, Gazzi, Gatto e Nicco al centro, Fischnaller prima punta supportato da Sestu e Gonzalez. Sintetico del 'Mannucci' in condizioni migliori rispetto al match con il Prato, una cinquantina i tifosi alessandrini al seguito.Prima del calcio di avvioin memoria del capitano della Fiorentina, prematuramente scomparso nella notte tra sabato 3 e domenica 4. Al 6' scambio Nicco-Gatto al limite dell'area, l'ex Santarcangelo si porta sul fondo ma Borri chiude in calcio d'angolo in scivolata. Prima conclusione del Pontedera all'11', ci prova Tofanari dalla distanza, destro sulla luna.Al 19' cross pericoloso di Nicco in area, esce in presa aerea Biggeri.Al 21' traversone di Sestu per Gonzalez, l'argentino si gira a pochi metri dalla porta ma non riesce a controllare. Un minuto dopoper una trattenuta ai danni di Nicco: calcio di punizione di Gonzalez dai 20 metri, palla in area ma Biggeri in uscita allontana di pugno. Passano i minuti e i padroni di casa si abbassano sempre di più lasciando i mandrogni liberi di agire sulle fasce, soprattutto dalla parte destra. Al 28' torna a farsi vedere in avanti il Pontedera: cross di Grassi per Maritato, la punta granata non ci arriva al volo in spaccata.per un intervento da tergo su Nicco. Quattro minuti più tardi. Sulla successiva punizione la palla arriva a Risaliti che dal vertice destro dell'area impegna Vannucchi con un tiro diretto sul secondo palo respinto dal numero uno di Marcolini. Al 38' buco nella difesa toscana, ne approfittaAl 43' tiro ad incrociare di Fischnaller che lambisce il secondo palo, ma Robilotta aveva già interrotto per fuorigioco. Prima dell'intervallo c'è ancora il tempo perdirettamente da calcio di punizione, palla sul fondo in entrambi i casi. Si chiude la prima frazione: decisamente più aggressiva l'Alessandria fino alla mezzora.L'intervento di Barlocco su Calcagno è stato evidentemente troppo duro e il terzino granata resta negli spogliatoi, Spinozzi al suo posto. Fino al 61' succede poco o nulla, poisulla quale però si fa trovare pronto l'estremo difensore toscano. Al 63' fuori un deludente Sestu, dentro Chinellato,e al 68' sugli sviluppi di un corner Gatto da fuori manda di pochissimo sopra la traversa. Si scatena poi una serie di calci dalla bandierina nel giro di pochissimi minuti ma il Pontedera arroccato nella propria area riesce sempre ad allontanare il pericolo., ma il risultato non si schioda dallo 0-0. All'83' fuori Nicco, mister Marcolini inserisce Bellazzini. All'86' da un angolo battuto dallo stesso Bellazzini arriva il tiro dal limite di Gonzalez, palla fuori di un metro. Dopo i tre minuti di recupero assegnati da RobilottaAll'8' del primo tempo supplementare il primo vero tiro in porta è dell'Alessandria,sulla sua destra per respingere un rasoterra velenoso. Due minuti dopo corner pericoloso per gli ospiti, Gazzi debole di testa, blocca Biggeri. Poco dopo è Chinellato a provarci di testa su cross di Gonzalez, palla sul fondo., di nuovo pronto Biggeri nella respinta a terra. Nel secondo tempo l'unica azione degna di nota arriva al 118' con l'incursione in area di Chinellato, neutralizzata dalla difesa toscana., intanto si scatena il diluvio. questa la sequenza dagli undici metri. Tocca a Gonzalez, gol.Sul dischetto va Piccolo, gol.. I tre tiri toscani tutti calciati alla destra del portiere grigio, che intuisce e neutralizza. La rete decisiva è di Fischnaller: