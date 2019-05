Un alessandrino governatore Lions del distretto Liguria e basso Piemonte

L’elezione è avvenuta al termine del congresso di chiusura che ha fatto registrare una notevole partecipazione di lions provenienti dai 61 Club del Distretto - che comprende le province di Alessandria, Genova e La Spezia - in rappresentanza dei 1785 soci.



Alfredo Canobbio, nato a Novi Ligure 64 anni fa, ha maturato il suo percorso professionale in ambito bancario, nei settori del marketing e della comunicazione raggiungendo posizioni dirigenziali. Molto attivo nel volontariato, è stato presidente del Gruppo Alpini di Alessandria, Direttore della Fondazione Uspidalet Onlus, delegato Fai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. E’ Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Ha iniziato la sua attività lionistica nel 2003, come socio del Lions Club Ovada e dal 2007 è socio del club Alessandria Marengo. Ha sviluppato importanti service territoriali organizzando la raccolta per il Banco Alimentare, collaborando a iniziative lions come l’allestimento del poliambulatorio medico e dentistico presso la Caritas e il Lions Day, coordinando l’allestimento del parco giochi per l’Ospedale Infantile di Alessandria, adoperandosi per l’installazione delle “pietre d’inciampo” a ricordo dei deportati nei campi di sterminio nazisti.

Una nuova organizzazione del Distretto, una più stretta collaborazione tra i club, attenzione sempre maggiore alle esigenze della società civile sono le linee guida del programma che il neo Governatore ha illustrato ai delegati al congresso: “Incoraggerò i club – ha sottolineato Alfredo Canobbio - ad esplorare i bisogni delle loro comunità, ad aprirsi al dialogo, a nuove idee, ad unire le forze con gli altri club per impegnarsi sui grandi temi della nostra Associazione - fame, vista, diabete, ambiente, oncologia pediatrica - e per sostenere la nostra Fondazione”.



“Custodi di Valori e Costruttori di Futuro” è il motto che comparirà sul suo guidoncino in quanto ha sottolineato: “Noi siamo costruttori di futuro perché quando viviamo in amicizia e armonia i nostri meeting o siamo presenti nelle scuole fra i giovani, nelle piazze per gli screening medici ed i lions day, nei teatri con convegni e manifestazioni, fra i bambini malati, in tutte le occasioni in cui realizziamo un nostro service, nelle nostre comunità o dall’altra parte del mondo grazie alla nostra Fondazione, noi costruiamo un futuro migliore per le altre persone”.



Il neo Governatore ha già annunciato che i due prossimi incontri del Distretto, cui parteciperanno diverse centinaia di lions provenienti da basso Piemonte e Liguria, si terranno ad Alessandria, nel prossimo mese di luglio in Cittadella e all’inizio di settembre per l’apertura del nuovo anno lionistico, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

SOCIETA' - L’Assemblea dei delegati del Distretto Lions 108 Ia2, riunitasi ieri a Genova, ha elettoPrimo Vicegovernatore sarà Andrea Corsi, medico, secondo Vicegovernatore Yvette Pillon, imprenditrice, entrambi genovesi.