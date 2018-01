La Regione procederà nei confronti di Trenitalia soltanto a valle delle decisioni della Procura. A comunicare la decisione è stato l’Assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Giovanni Berrino, nell’ambito del tavolo tecnico convocato per lo scorso 27 dicembre. Il riferimento è all’inchiesta aperta dopo i disservizi verificatisi tra il 10 e l’11 dicembre scorsi a causa dell’oramai tristemente noto fenomeno del gelicidio, quella patina che si forma sui cavi dell’alimentazioneche di fatto rende particolarmente difficoltosa la circolazione dei treni. L’inchiesta serve ad appurare eventuali responsabilità nelle carenze di gestione, di organizzazione e di assistenza che si sono verificate nelle giornate sopracitate: Rete Ferroviaria Italiana ha attivato un piano antigelo? Si è cercato di offrire, di concerto con Trenitalia, un servizio sostitutivo adeguato? A fronte di quanto accaduto, la Regione si limiterà ad inserire una clausola nel nuovo contratto di servizio. Il piano di interventi di Trenitalia, da attuare in caso di allerta o situazioni meteorologiche avverse, non dovrà solo essere comunicato alla Regione, bensì anche validato dalla stessa e si dovrà aggiornare annualmente. L’aggiornamento verrà presentato in sede di tavolo tecnico e condiviso con le Associazioni pendolari. Eventuali penali comminate in caso di mancato rispetto del piano operativo di interventi saranno destinate agli utenti della linea interessata dai disagi.



“Questa riunione – commentano dal Comitato Trasporti Valli Orba e Stura – è stato convocato in grande fretta e per questo mancavano i rappresentati di alcune importanti associazioni come

Comitato Pendolari del Levante Ligure, Comitato Pendolari Savona-Genova. L’Assessore Berrino ha comunicato nel 2018 non ci saranno aumenti tariffari e che a partire dal

annunciato che, a partire dal 2021. sarà previsto dal contratto di servizio che i benefici economici provenienti da eventuali incrementi di produttività delle linee liguri (crescita del numero di passeggeri e dei ricavi per Trenitalia, secondo i trend attualmente in vigore) si ribaltino positivamente anche sulle linee stesse, con aumento del numero di treni ed invarianza tariffaria. Nel contempo, nei primi mesi del 2018 arriveranno i primi treni “Jazz” per lo svecchiamento del materiale sulle linee liguri. Il comitato

insoddisfatto di quanto emerso nel tavolo tecnico del 27 dicembre e ritiene che vada convocato un nuovo tavolo immediatamente dopo le festività, onde permettere una maggiore partecipazione a tutti i Comitati, sperando così di influire in maniera più incisiva sulle regole del contratto di servizio, la cui firma è necessario rimandare".

