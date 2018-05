Sei super studenti del Sobrero eccellenze nel campo della chimica e dell’ambiente

PROVINCIA - L’da anni partecipa con progetti scientifici di rilievo a concorsi nazionali ed internazionali ottenendo premi degni di nota. Quest’anno sei studenti hanno aderito al concorsoottenendo il biglietto perfiera internazionale della scienza e della tecnologia ainternazionale giovanile della scienzaL’ente organizzatore è la, scelto dalla Commissione Europea come National Organizer con il compito di selezionare i migliori talenti italiani che dovranno promuovere il dibattito culturale, l’informazione e la divulgazione scientifica in tutto il mondo. L’attività di ricerca e studio su cui si sono concentrati i ragazzi riguarda due settori:per il progetto 'So Blue, un pigmento del passato con un nuovo futuro', elaborato danell’istituto casalese;, per il progetto 'Mono_Ice: il gesstetto che purifica le acque' elaborato da, sviluppato in collaborazione con l’Upo di Alessandria.Il percorso affrontato dagli studenti li ha visti protagonisti in diverse selezioni. La prima, all’interno dell’Istituto, in cui sono stati presentati, ad una commissione di docenti, i contenuti di un articolo di trattazione scientifica sia in lingua italiana che inglese. La seconda, che ha fornito loro il titolo di merito con attestato di eccellenza da parte del MIUR, si è conclusa con la partecipazione all’evento di Milano, dal 24 al 26 marzo,. In questi giorni i progetti e le competenze scientifiche, linguistiche e relazionali dei ragazzi sono stati valutati da 35 giudici, tra docenti universitari e ricercatori italiani e stranieri.‘Questi riconoscimenti sono la giusta conclusione di un percorso progettuale di alto livello che ha coinvolto in prima persona gli allievi del(Ferrero, Mignacco, Merlo e Marchisotti) unitamente a quelli dell’(Bo e Roggero), il(Elisabetta Gaita, Federica Borasi, Daniela Sigaudo e il Dirigente scolastico Prof. Riccardo Rota, sottolinea,Vicepresidente della Provincia di Alessandria e delegato alla programmazione scolastica, che ha ricevuto e premiato gli studenti a Palazzo Ghilini, nelle sale storiche della Giunta e del Consiglio. "Una medaglia d’argento che vuole essere un sigillo e un riconoscimento all’impegno dimostrato. Un punto d’onore sul futuro di questi studenti eccezionali ai quali oggi in modo particolare la Provincia di Alessandria vuole essere vicino".