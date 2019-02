Premio Acqui Storia: pubblicato il bando 2019

ACQUI TERME - Il, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno, è giunto allaAnche per l’edizione attuale lasi conferma partner fondamentale dell’iniziativa. L’edizione passata ha riscosso un grande successo, vista l’elevata qualità delle opere vincitrici, dei personaggi insigniti dei Premi speciali e del presentatore,, che ha condotto la cerimonia con ritmo incalzante. Il crescente interesse sul premio viene documentato tutto l’anno sui più importanti quotidiani e settimanali, italiani e stranieri. Alla cerimonia erano presenti storici, giornalisti, fotografi e inviati speciali delle più importanti reti televisive non solo nazionali.I vincitori nelle rispettive sezioni previste dal regolamento del Premio sono stati:, Il Mulino di Guido Melis e il volume, Donzelli Editore di Cesare Panizza per la sezione storico-scientifica; il volume, Editori Laterza di Emilio Gentile per la sezione storico-divulgativa; il volume, Sperling & Kupfer di Adélaïde De Clermont-Tonnerre per la sezione del Romanzo Storico.Il riconoscimento specialeha premiato tre figure di straordinario rilievo nel panorama artistico e culturale contemporaneo: l’attrice simbolo del Cinema italiano, il maresciallo dei carabinieri, Medaglia d’Oro per Atti di Valore contro il terrorismo e il Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello di RomaIl Premioè stato conferito al giornalista RAIper i suoi servizi realizzati sulla Grande Guerra che sono stati proiettati durante la manifestazione. Giornalista professionista, lavora a Torino presso la sede Rai, Telegiornale del Piemonte, dove, tra i vari filoni giornalistici, si occupa di storia, in particolare di quella contemporanea e della Resistenza.Il Premio specialeè stato conferito aprofessore ordinario di Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa alla Facoltà di Scienze Politiche “Alfieri” dell’Università di Firenze, per la sua profonda conoscenza dei meccanismi politici e giuridici vaticani e italiani. La sua curiosità scientifica lo ha portato a dedicarsi ai rapporti dello Stato con la Chiesa, che costituiscono uno degli aspetti chiave della vita italiana. Ha diretto commissioni governative per la revisione del Concordato e per la stipula delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.La “macchina” organizzativa del Premio Acqui Storia riparte nel 2019 con la pubblicazione e la stampa della brochure della 52^ edizione, un appuntamento sul quale si concentra l’attenzione di Autori ed Editori, stampa e televisioni (bando scaricabile anche dal sito www.acquistoria.it ).Potranno concorrere al Premio lesu argomenti di storia dal XVIII secolo ad oggi per quanto riguarda le sezioni storico-scientifica e divulgativa, e su argomenti storici di qualsiasi epoca per quanto riguarda la sezione dedicata al romanzo storico.; fra queste i giurati individueranno entro il mese di luglio i 5 finalisti per ogni sezione e per l’autunno i vincitori delle tre sezioni a cui andrà un premio di 6500 euro cadauno. La manifestazione mette in gara pubblicazioni che affrontano tematiche di storia: possono concorrere sia romanzi storici che saggi scientifici, sia opere di taglio maggiormente divulgativo, di autori italiani e stranieri.La composizione attuale delle Giurie è la seguente:Maurilio Guasco (Presidente), Aldo A. Mola (Vicepresidente vicario), Giorgio Barberis, Massimo De Leonardis, Mauro Forno, Vito Gallotta, Gianni Oliva, Giuseppe Parlato, Francesco Perfetti, Gennaro Sangiuliano;Giordano Bruno Guerri (Presidente), Carlo Prosperi (Vicepresidente vicario), Marco Fornasari, Roberto Giacobbo, Augusto Grandi, Luigi Mascheroni, Gualberto Ranieri;Mario Bernardi Guardi (Presidente), Miska Ruggeri (Vicepresidente vicario), Gian Carlo Corada, Emanuele Mastrangelo, Giancarlo Mazzuca, Carlo Sburlati.Alle tre prestigiose Giurie accademico-scientifiche si affianca un Gruppo di 60 Lettori che esprimono una valutazione sui volumi che accedono alla fase finale del Premio e, tramite i Rappresentanti, concorrono alla designazione dei tre vincitori nelle rispettive sezioni, insieme ai vari giudici togati. Con la promulgazione del bando di concorso 2019 sono riconfermati i premi speciali La Storia in TV, Testimone del Tempo e Premio alla Carriera. Come anticipato dall’Assessore alla Cultura l’Avv. Alessandra Terzolo, Responsabile Esecutivo della manifestazione e del gemello Premio Acqui Ambiente, e da Lorenzo Lucchini, Sindaco di Acqui Terme, la cerimonia di consegna dei vari riconoscimenti si terrà ad Acqui Terme, sabato 19 ottobre.Per visualizzare il bando cliccare qui.