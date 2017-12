Monferrato Rugby in campo anche alla Befana in vista della trasferta sarda

SPORT - Obiettivo: mantenere lo stato di forma e la condizione mentale in vista dello scontro di domenica 14 gennaio in Sardegna, contro l’ Amatori Rugby Alghero, seconda in classifica.Per questo l’allenatore-giocatore Roberto Mandelli non concede troppi giorni di vacanza ai suoi. Il Monferrato Rugby sosterrà due allenamenti prima della fine del 2017: giovedì 28 dicembre ad Asti e venerdì 29 ad Alessandria, entrambi al coperto.Dopo Capodanno il programma prevede ancora due sessioni al coperto: il 3 gennaio sempre ad Asti e il 4 gennaio ancora ad Alessandria, mentre per il giorno dell’Epifania - il 6 gennaio - i giocatori sosterranno una seduta all’aperto sul campo di Asti, in occasione della giornata della Befana rugbistica, che vedrà impegnati anche i ragazzi del settore giovanile astigiano e gli “old”.Con il successo per 29-7 contro il Biella Rugby 1975 prima della sosta natalizia, il Monferrato Rugby si candida seriamente al trono finale del girone 1 della Serie B.In classifica la franchigia monferrina - a due giornate dalla fine del girone d’andata - è al comando con 40 punti, inseguito a due lunghezze proprio dall’Amatori Rugby Alghero, che nell’ultimo turno aveva superato in trasferta l’Amatori Novara per 60-8.