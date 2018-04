Legge sul biotestamento, la Consulta di bioetica si interroga su come verrà applicata

NOVI LIGURE - Due giorni di approfondimenti e dibattiti per capire come e quanto sarà applicata la nuova legge sul biotestamento.nella sala conferenze della biblioteca civica (via Marconi 66).La legge Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento numero 219 del 22 dicembre 2017 ha. L'iter è stato complicato e difficile e alcuni hanno già dichiarato che la legge dovrà essere presto modificata:e a non sottovalutare "il sottile, insidioso ma reale pericolo che la normativa rimanga lettera morta per l'inerzia degli operatori sanitari, inclini a promuovere una silenziosa resistenza passiva e un muro di gomma impermeabili all'innovazione. Come reagiranno gli operatori sanitari alla nuova legge? L'applicheranno prontamente o prevarrà l'indifferenza che porta al lento affossamento? Più in generale,Queste sono le domande oggetto del convegno, al fine di capire se siano opportune eventuali iniziative per sollecitare gli operatori sanitari a recepire i cambiamenti in atto nel rapporto tra il paziente e il medico".alle 13.30 è prevista l'apertura dei lavori da parte del presidente Maurizio Mori, degli amministratori comunali e di Giacomo Orlando, coordinatore della sezione novese della consulta., mentre alle 15.00parlerà del “Processo di democratizzazione del fine vita” einterverrà su “Scienza, umanità e laicità: osservazioni a margine della nuova legge”. Alle 15.40 inizierà la tavola rotonda, coordinata da, con gli interventi diDopo le osservazioni e la pausa, l'approfondimento riprenderà con altri interventi di(“Il dibattito sulla nuova legge nel mondo cattolico”,(“Il dibattito sulla nuova legge nel mondo cristiano riformato”) e(“La nuova legge sugli Ordini professionali favorirà l'applicazione della 219/17?”) per concludersi con il confronto con il pubblico., dopo l'assemblea della consulta di bioetica, alle 10.00 il dibattito sarà incentrato su “Quali previsioni si possono fare riguardo le prossime normative bioetiche e la loro applicazione?”: interverranno. Il convegno nazionale si concluderà con la discussione con il pubblico.La segreteria scientifica è costituita da Maria Teresa Busca, Piergiorgio Donatelli, Mariella Immacolato, Maurizio Mori, Giacomo Orlando, Mario Riccio e la segreteria organizzativa da Giacomo Orlando (docsandra@libero.it) e Marisa Polesana (segreteria@consultadibioetica.org, tel. 393 0451364).