La battaglia per l'acqua del Gorzente

CRONACA – Una lunga diatriba tra il “popolo di Bosio” (ossia un gruppo di privati cittadini) e Mediterranea delle Acque di Genova (Iren) sull'utilizzoIn forza di una concessione demaniale piuttosto datata, Iren è autorizzata a prelevare acqua dal lago per alimentareUna concessione che il “popolo di Bosio”, però, vorrebbe rivedere, essendo acqua che scorre dal territorio piemontese a quello ligure. Se, in passato, ce ne era per tutti, oggi,sul rispetto della concessione che è comunque in scadenza., per portare la questione all'attenzione delle istituzioni. In particolare, Andrea Costanzo, protagonista della protesta, a cui si è affiancato Giovanni Maccarino per Usb,che da concessione demaniale è di 280 litri al secondo”.Iren, sempre secondo il "popolo di Bosio" non fornirebbe i dati dei prelievi.Peraltro, il consiglio regionale del Piemonte, nel 2007, aveva stabilito che le acque regionali possono essere utilizzare in altre regioni solo per scopi idropotabili.Maccarino, inoltre, ricorda come l'acqua sia un bene primario, che va tutelato e preservato.Nel più lungo periodo, Costanzo chiede anche cheche preveda la possibilità che “vengano prese in considerazione le segnalazioni dei cittadini che denunciano un'emergenza idrica contattandoli nelle 24/48 ore successive dalla figura apicale dell'istituzione governativa contattata.Costanzo mostra anche una delibera della regione Liguria in cui si specifica che Mediterranea delle Acque (Iren) debba sospendere o ridurre l'utilizzo dell'acqua “se questa risultasse in contrasto con i diritti di terzi, il buon regime delle acque o il raggiungimento degli obiettivi di qualità”. La persistente siccità, secondo il “popolo di Bosio” rientrerebbe in questa casistica.Cerca di smorzare i toni ilil quale ha chiesto a sua volta un “incontro informativo” con il Prefetto o un suo incaricato, pur nella consapevolezza che è in vigore una concessione a favore di Iren sui prelievi.