Dopo la neve si teme la pioggia congelante

CRONACA – Una giornata diquella di ieri in tutta la Provincia a causa del maltempo. Previsto ed annunciato, ha comunqueLa neve ha iniziato a cadere nella mattinata di ieri, venerdì, raggiungendo in mattinata fino a 20 centimetri nelle zone collinari. Verso sera ha concesso una tregua.ortunatamente senza gravi conseguenze, su strade e autostrade. La A 7 e la A 26 sono rimaste chiuse per qualche ora, tra Serravalle e Ronco Scrivia e tra Ovada e Masone, per consentire l'intervento dei soccorsi. Si sono registrati incidenti sulla tangenziale di Alessandria e sulla strada Colla, tra Alessandria e Valenza.Diversi gli interventi anche da parte del personale del 118, tutti di lievi entità, tra cui un ragazzo caduto in via Boves, ad Alessandria, che ha riportato una frattura agli arti.Gravi i disagi per chi haNonostante il piano di emergenza annunciato da Trenitalia, che garantiva la circolazione dell'80% dei convogli regionali, si sono registrati cancellazioni e ritardi anche superiori ai 60 minuti. Difficoltosa la circolazione dei treni per la Liguria. La linea Acqui-Genova è rimasta bloccata per diverse ore e le corse sono state sostituite da autobus.L'ondata di maltempo, nonostante la tregua di venerdì sera, tornerà a farsi sentire.Nella giornata di sabato, si faranno vederealle rimanenti sacche di aria fredda intrappolate nel catino padano.L'aria umida di origine atlantica affluita in questi giorni, piano piano scalza l'aria fredda del Buran, ma Sabato mattina le precipitazioni moderate da parte di una perturbazione atlantica faranno cadere al suolo i fiocchi bianchi che si esauriranno nel primo pomeriggio.,con qualche sprazzo di sole che consentirà alla temperatura di aumentare di qualche grado.e raccomanda prudenza negli spostamenti: “il Centro Funzionale ARPA del Piemonte ha indicato la possibilità di nevicate sparse per il transito di un nuovo impulso perturbato associate a locali condizioni di pioggia congelante al suolo (gelicidio).Per quanto sia estremamente difficile identificare in modo chiaro le zone che potrebbero eventualmente essere interessate dal fenomeno della pioggia congelante, pare che le maggiori possibilità si concentrino sui comparti dell'alessandrino sudorientale e le relative vallate appenniniche, pur non escludendo che il fenomeno possa interessare temporaneamente anche altre aree del territorio provinciale.Si raccomanda pertanto la massima prudenza e di limitare al minimo gli spostamenti, se non strettamente necessari, sia in ragione della situazione attesa che dello stato pregresso del territorio”.