Coppie miste e genitori stranieri, la provincia di Alessandria è tra le più multiculturali d'Italia

PROVINCIA - Un bebé su tre venuto alla luce in provincia di Alessandria ha almeno un genitore straniero. È l'incidenza più alta di tutto il Piemonte, ben superiore alla media nazionale. Il 33,2% dice l'ISTAT - rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita di due anni fa – contro un tasso regionale del 27,3% e un dato nazionale ancora più basso: 20,7 per cento.



Lo è meno Torino, al 26,6, non lo è la provincia Granda, molto tradizionale col 28. Mogli e buoi nel Verbano: là l'81,5% dei nati parla italiano da entrambi i genitori, e magari un po' il dialetto. .



Sul nostro territorio il 24,2% dei bambini che hanno oggi un paio d'anni di vita hanno complete origini d'oltre confini. Ma qui da noi c'è anche il primato delle coppie miste. I nati con padre italiano e madre straniera (non necessariamente sposati) sono il 7,2%, molto sopra la media italiana del 4,7 e di quella piemontese del 5,8.



Papà straniero e mamma italiana ce l'hanno l'1,9% degli ultimi arrivati in provincia.