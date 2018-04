Coinvolto nell'incidente mortale, il giudice lo proscioglie dalle accuse

CRONACA – Nello scontro tra due auto , una Fiat Punto, con a bordo quattro donne e una Golf,Erano suore della Divina Provvidenza. Nei guai era finito il conducente della Golf, Paolo Roglia, alessandrino di 44 anni cheai sensi del nuovo codice della strada. Ieri il giudice per le indagini preliminariL'incidente si era verificato nel tardo pomeriggio del 24, lungo la ex statale 10, all'altezza del comune di. L'auto delle donne procedeva in direzione Asti. All'altezza del bivio che porta all'interno dell'abitato di Solero la conducente frena. Ha un attimo di esitazione. Forse ha sbagliato strada. Pioveva e la strada è scarsamente illuminata., per tornare sui propri passi. In fase di manovra arriva l'auto condotta da Roglia. Vede la Punto nel mezzo della carreggiata e prova a sterzare a sinistra per evitare l'impatto. Ma la parte anteriore della Golf sbatte contro la Punto e contro un'altra auto, una Citroen Xsara che si era fermata dietro la Punto, in attesa che terminasse la manovra. Nell'impatto perse la vita una delle passeggere,Giovanna Girardi.Il pubblico ministero aveva ravvisato l'omicidio colposo a carico di Roglia per “non aver regolato la velocità e non aver avuto riguardo delle condizioni della strada, in modo da poter arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Il giudice ha invece ritenuto di non procedere.