"Carovana della salute": il benessere arriva a Casale Monferrato

SOCIETA' - La provincia alessandrina tra le ultime posizioni in una classifica sulla: popolazione anziana, mancanza di medici di famiglia e pediatri possono essere i parametri per descrivere una sanità locale così disastrosa? La domanda (retorica) è stata posta durante la conferenza stampa di presentazione dellagrazie ad organizzazioni no profit, al mondo del volontariato e dell'associazionismo e ai medici dell'Asl che hanno deciso di dedicare il proprio tempo “fuori orario di lavoro” a promuovere la cultura della prevenzione. Saranno quindi allestiti stand e unità mobili per effettuare gratuitamenteovvero una sequenza di azioni e manovre di primo soccorso da attuare in situazioni di emergenza e, in particolare, in caso di arresto respiratorio/cardiaco.con l'ausilio e il sostengo di realtà come il Csvaa, la Lilt, l'associazione Prevenzione è Progresso e Prevenzione e Salute a Km zero con le loro unità cliniche mobili che saranno in piazza a Casale Monferrato. E ancora Bios – associazione donne operate al seno, Aism, Apmc- Associazione prevenzione Malattie cuore, Misericordia, Associazione Parkinson, Adal – Associazione diabetici Alessandria, Audio Center, Nuovo Welfare e Vitas (cure palliative per malattie terminali).già sperimentate lo scorso anno in regioni come le Marche e il Lazio”.non solo legate al mondo del lavoro – sono state le parole del segretario Cisl– Un'attenzione alla persona– Soprattutto nell'agenda politica. Invece l'invito è che diventi per il sindacato un tema sempre più centrale. La prima dimostrazione è proprio l'importanza di questa 'Carovana della salute'”.