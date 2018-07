Canzoni per film, nuova sezione al concorso Lavagnino

GAVI - Una nuova sezione, quella dedicata alla composizione di canzoni filmiche; una giuria composta da celebri nomi legati alla musica e al cinema; la serata di premiazione a Gavi, nel paese in cui il prolifico compositore di musica colta e per film morì nel 1987.Sono queste alcune delle novità che caratterizzeranno, ma l'intento rimane sempre lo stesso: omaggiare il compositore che tanto ha dato alla musica e al cinema con gli splendidi lavori realizzati nel corso della sua carriera. Un concetto ben espresso dall'organizzatrice, l'Orchestra Classica di Alessandria, che lavora in sinergia con la Fondazione Live Piemonte dal Vivo, in collaborazione con Mediaset-Rti e con il Centro Sperimentale di Cinematografia in Roma: "Ogni concerto, e in ultimo il concorso di composizione per immagini, saranno espressione di gratitudine e doverosa riconoscenza per mantenere sempre viva e presente la figura dell'illustre uomo musicista".e che vedrà la partecipazione della giuria formata da Franco Piersanti (compositore, vincitore di tre David di Donatello, premio Nino Rota, Ciak d'oro, Grolla d'oro, Nastro d'argento); Federico Savina (docente di tecnica del suono al Centro sperimentale di cinematografia di Roma); Luigi Giachino (compositore e docente di composizione al conservatorio Paganini di Genova); Massimiliano Pani (produttore discografico, arrangiatore e compositore); Paolo Paltrinieri (direttore artistico Fonoplay sas, Music Production & Publisher, già produttore musicale Direzione Musica Rti); Giovanni Gioanola (compositore e direttore del conservatorio Vivaldi di Alessandria); Luciano Girardengo (violoncellista e direttore artistico del concorso).Per anni, la giuria è stata presieduta dal premio Oscar Luis Bacalov, scomparso a novembre dello scorso anno.La competizione prevede di realizzare un commento musicale per una sequenza della durata di 4-5 minuti (scelte tra quattro inviate ai partecipanti) con un organico massimo costituito da chitarra solista, quintetto d'archi e pianoforte: saranno eseguite dal vivo le prime tre sequenze vincitrici.Sono previsti premi, consistenti in 3 borse di studio in denaro, targa, diploma e l'inserimento del vincitore nell'organico dei compositori che collaborano alle produzioni musicali Rti-Mediaset e la partecipazione gratuita a un laboratorio di musica per film offerto dal Centro sperimentale di cinematografia in Roma., in cui i concorrenti dovranno realizzare un brano inedito attinente ad uno dei 3 testi inviati dall’organizzazione: la Fonoplay sas si è impegnata a produrre, editare e pubblicare sul web la canzone vincitrice.Tra settembre e ottobre si svolgeranno convegni, proiezioni e concerti che avranno come protagonisti musicisti, compositori e personalità di chiara fama. Per informazioni, consultare il sito: www.lavagninofestival.it ; mail: info@lavagninofestival.it; telefono e fax: 0131 226202 (347 8006826).