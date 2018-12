Auguri in musica e canti di Natale: tutti gli appuntamenti

Arquata Scrivia

LIFE - Giovedì 20 dicembre dalle ore 16.30 ritrovo in biblioteca adper "Racconti e bricolage sotto l'albero", laboratorio di letture e creatività per bambini dai 3 ai 9 anni. Info: biblioteca, tel. 0143 600427.Corali in canto nella chiesa parrocchiale di. Giovedì 20 dicembre, alle ore 21.00, si esibiranno insieme la Corale Alta Val Borbera, e la Corale Arquatese, diretta da Elisa Cecchi e con Maria Teresa Caslello come organista.“Magicamente Natale”, il tradizionale concerto organizzato dalla banda musicale “Romualdo Marenco” di, si unisce alla solidarietà. Le offerte saranno devolute alla famiglia della piccola Asia, che sta lottando per guarire da una grave malattia ed è in cura all'ospedale Gaslini di Genova. Appuntamento venerdì 21 dicembre, alle 21.15, all'ex asilo Raggio. Il concerto sarà diretto dal maestro Pietro Palenzona.Bobby Posner, il coro dei bambini e il Coro Amico disaranno i protagonisti di “Note di Natale”, concerto che si svolgerà venerdì 21 dicembre, alle ore 21.00, nella parrocchia Nostra Signora delle Grazie.La pro loco in miniatura di, in collaborazione con la Soms del paese, organizza sabato 22 dicembre alle 18.00 “Pasturanatale”. Appuntamento nel salone Soms, in via Roma 9, dove l’improvvisata e bizzarra compagnia teatrale, composta da 12 mamme della pro loco in miniatura, metterà in scena una storia per grandi e piccini, un viaggio nel paese, tra personaggi magici e tante risate, tutto a tema natalizio. Lo spettacolo nasce dalla sapiente penna di una di queste mamme, Serena e, oltre alle mamme in scena, vede Paolo alla regia, Marta alla coreografia e Simonetta alla scenografia. Una nuova occasione per genitori e bambini di stare insieme e per scambiarsi gli auguri natalizi. Dopo lo spettacolo apericena “autogestito” e brindisi e panettone offerti dalla pro loco. Ingresso su prenotazione.Il fascino dell'antica Roma, la storia e la cultura di questa città, l'atmosfera giocosa degli stornelli romani, Porta Portese e il romantico "Rugantino". Questo e molto, molto di più, attende il pubblico durante lo spettacolo “Roma” che allievi ed allieve dell'Asd Pattinaggio artistico Aurora presenteranno sabato 22 dicembre, alle 21.00, nel pattinodromo del centro sportivo di via Frascheta, aFestività natalizie in musica. Nel rispetto della tradizione, saranno due i concerti organizzati dal corpo musicale “Pippo Bagnasco” di, entrambi diretti da Giuseppe Carlone e con l'amichevole partecipazione di Maurizio Moro. Il primo evento musicale si svolgerà sabato 22 dicembre, alle ore 21.00, nella chiesa collegiata di Serravalle, mentre il secondo concerto si terrà sabato 5 gennaio, sempre alle ore 21.00, nel salone della chiesa Maria Regina a Ca' del Sole.“Verrà un bambino di nome Gesù” è il titolo della rappresentazione teatrale che i ragazzi del laboratorio teatrale parrocchiale dimetteranno in scena sabato 22 dicembre alle ore 21.00 al teatro Perosi. Regia di Cinzia Segala.Ritorna al'iniziativa “20 presepi sotto la stella”: da domenica 23 dicembre a domenica 13 gennaio tutto il paese sarà immerso ancora di più nell'atmosfera di Natale grazie all'allestimento delle rappresentazioni della Natività, ammirabili la domenica e durante i giorni festivi. L'iniziativa è organizzata da Comune e pro loco.Domenica 23 dicembre alle ore 21.30 concerto di Natale adi Gavi. Il coro della parrocchia eseguirà una selezione di celebri canti di natalizi. Interverranno anche i bambini del catechismo accompagnati dai loro catechisti con due brani. Al termine una grande sorpresa per tutti i presenti e cioccolata calda.Edizione numero 15 per Disturbi di Natale, iniziativa ideata e organizzata dal Forum Giovani dicon l'intento di ravvivare l'atmosfera del paese durante le feste. Domenica 23 dicembre in via Vittorio Veneto dalle 20.00 alle 22.00 ci saranno animazione a tema Frozen con Pazzanimazione e poi tributo a Vasco Rossi con la band Teste di Zocca. Tutto sarà accompagnato da cioccolata calda, panettone e caldarroste a volontà.