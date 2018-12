Asse Alessandria-Asti contro i tagli di Rfi

PROVINCIA - Almeno in tema di trasporti ferroviari c'è, tagliate fuori dai collegamenti verso Roma e Lecce dalle ultime scelte aziendali di Rfi.Il prossimosi incontreranno in un consiglio allargato (ed aperto a tutti) per chiedere aIeri pomeriggio, intanto,per lanciare il grido d'allarme sul "".Ad innescare la scintilla è stata l'annunciata soppressione dell'intercity Torino - Lecce che farà la tratta Milano-Lecce, tagliando fuori il Piemonte. Ma la provincia di Alessandria è reduce da unasia sulle grandi direttrici (Roma), sia nelle tratte più brevi (verso Milano).Ed era ora di dire basta. "Non vogliamo ridurci a undei treni che non fermano nelle nostre stazioni"."Esaminata l'evoluzione dell'offerta di trasporto ferroviario desumibile dai periodic orari del servizi messi a disposizione dai Gestori - è il preambolo dell'ordine del giorno approvato - nell'ambito del trasporto pubblico locale e dei restanti servizi predisposti da Trenitalia nelle diverse tipologie di trasporto previste con; rilevata unadel ruolo delle strutture ferroviarie alessandrine, collegabile anche ad unaverso il trasporto ordinario delle persone nel Piemonte sud orientale, che peraltro è interessato all'impatto dovuto ai cantieri del Terzo Valico; ritenuto opportunoche il nostro territorio diventi solo un corridoio di scorrimento senza avere le opportune fermate dei treni già previsti o di quelli programmabili ripristinando o attivando maggiori collegamenti nelle direzioni Milano, Piacenza, Bologna ecc; richiamata anche lae della Provincia sottoscritta da migliaia di cittadini residente per un migliore collegamento con il territorio lombardo", si richiede alla Regione di "perseguire una migliorenell'ambito del trasporto pubblico locale del nord ovest correggendo le oggettive penalizzazioni della nostra provincia" ed ad Rfi di "asia sulla dorsale tirrenica per Roma, sia su quella adriatica per la Puglia".Dentro alla protesta, poi, ci si mette anche il materiale scadente, le mancate coincidenze sui cambi, la soppressione della linea Tortona - Novi e i disagi sulla Acqui-Ovada-Savona.