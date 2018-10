Anna Poggio alla guida dei metalmeccanici in Provincia

LAVORO –il sindacato dei metalmeccanici della Cgil. A proporre la sua candidatura alche si è concluso ieri alla Casa di Quartiere di Alessandria, è stato ile la segreteria.Poggio, che negli ultimi anni era entrata a fare parte della segreteria generale, prende in mano un sindacato “sano” come dice Oliaro, con bilanci a posto ed: adeguare il ruolo del sindacalista ad un mondo del lavoro – e della fabbrica - in forte cambiamento.Lo spiegato Oliaro nella relazione finale, davanti ai 94 delegati da tutto il territorio. “La provincia di Alessandria, che ricordo essere, è rappresentativa del preoccupante cambiamento in atto nel Paese”. Come? La vicenda “Bulgari” insegna: un'azienda moderna, internazionale, “afferente all'idea di standardizzazione del prodotto – dice – Altro non è che la concezione diche fornisce tutte le risposte necessarie”. Insomma, un'azienda che “coccola” i dipendenti, li forma, fornisce servizi, fidelizza clienti ma anche dipendenti. E fiacca sul nascere le proteste.Ma le”multinazionali modello” scaricano sulle piccole aziende “le proprie inefficienze”, aziende piccole che tagliano “salari e diritti” per risparmiare.Recuperare, ad esempio, il gap tra, con contratti in scadenza, gli stranieri, le sacche di lavoratori, che pur ci sono e sono tanti, che non sono “sindacalizzati”, non sono rappresentati.A livello più ampio, secondo Fiom, occorre riprendere le fila di una contrattazione nazionale, fornire servizi, lavorare unitariamente, insieme al sindacato confederale, la Cgil, di cui Fiom è sempre stata testa pensate autonoma, a volte anche in contrapposizione, a livello nazionale.“Uguaglianza” era la parola d'ordine del congresso. “Non è vero che il sindacato è in crisi – ha concluso Luigi Camposano di Fiom nazionale – ma dobbiamo porci delle domande, capire dove passa la fatica e lo sfruttamento, senza paura di mostrarci per quel che siamo, un sindacato a vocazione maggioritaria”.