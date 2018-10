'I Marchesi del Monferrato' di ritorno dal viaggio nella Sicilia Aleramica

PROVINCIA - Si è concluso lunedì 8 il viaggio, durato una settimana, del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” nel cuore della Sicilia Aleramica; una lunga serie di iniziative che hanno visto protagonisti Fabrizio Di Salvo , Roberto Maestri , Nadia Ghizzi con la collaborazione di Cristina Antoni (Associazione Cultura Viva ) e di Samantha Panza ( Principessa Valentina ), al seguito anche diversi soci e sostenitori de I Marchesi del Monferrato. Le istituzioni sono state rappresentate da Luca Rossi (Consigliere Regionale del Piemonte e Consigliere Provincia di Alessandria) e da Mario Gobello (Dirigente Settore Offerta Turistica e Sportiva della Regione Piemonte).



Il viaggio ha toccato alcune località in cui si insediarono, a partire dal XII secolo, i nostri conterranei: Enna, Ficarra, Mistretta, Patti, Sant’Angelo di Brolo, Sclafani Bagni, Sperlinga, Termini Imerese. In ognuna delle località sono state effettuate visite agli edifici risalenti al periodo Aleramico-Normanno e creati collegamenti con le istituzioni locali per creare future occasioni di collaborazioni. Nel corso dell’itinerario si è discusso anche delle potenzialità turistiche ed enogastronomiche dei territori coinvolti; simbolo della collaborazione è stata la Douja d’Or , consegnata dal presidente della Camera di Commercio Erminio Renato Goria , che “I Marchesi del Monferrato” hanno presentato in occasione delle diverse tappe.



Di particolare rilievo Il Convegno Dalle terre degli Aleramici alla Sicilia. La migrazione “Lombarda” nella Sicilia arabo-normanna tenutosi a Palermo venerdì 5 all’Officina di Studi Medievali. Si è trattato di un’importante occasione per approfondire la conoscenza del fenomeno migratorio, grazie alla presenza di autorevoli relatori provenienti dagli atenei di Bologna, Catania, Messina, Palermo, Richmond e dal Comitato Scientifico del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”. È stato proiettato il documentario: Aleramici in Sicilia. Viaggio nel cuore della Sicilia Aleramica Normanna che illustra dettagliatamente il progetto e le località coinvolte. Spettacolare, e particolarmente apprezzata, la rievocazione storica de La Corte Aleramica in Sicilia tenutasi presso il chiostro della Basilica di San Francesco e organizzata da Cristina Antoni e Luciano Tirelli con i costumi creati da Samantha Panza.



Il viaggio è proseguito a Corleone con il Convegno “De partibus Lombardiae”. Mobilità e scambi nel Medioevo tra Corleone e i Lombardi organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Palladium .



Ultima tappa in ordine cronologico Piazza Armerina , la città fondata nel dodicesimo secolo e popolata dagli Aleramici, dove si è tenuto il Convegno Emigrazione medievale e promozione turistica: Gli Aleramici in Sicilia (1095-1161) organizzato in collaborazione con il Club UNESCO, il Consorzio Co.P.A.T. per la Promozione Turistica, la Società di Storia Patria della Sicilia Centro Meridionale e l’Associazione Aleramica Piazzese. Aleramici in Sicilia è un progetto pluriennale patrocinato dalla Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale del Piemonte, dalla Regione Siciliana, dalla Regione Liguria.