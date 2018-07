Bicincittà, la breve (e fallimentare) stagione del bike sharing

Novese

NOVI LIGURE – Le sette postazioni del bike sharing a Novi vennero inaugurate nel settembre 2008. In totale 40 bici, a disposizione dei titolari della tessera e “Bicincittà”.pagati dal Comune e in misura maggiore dalla Regione Piemonte. A Novi vennero realizzate sette postazioni: piazza Pascoli (caserma carabinieri), piazza Falcone Borsellino (stazione), viale Saffi (giardini pubblici), via Crispi (stadio comunale), piazza Gobetti (ospedale), caserma Giorgi, museo dei Campionissimi.L’idea non era male: favorire la mobilità in città, sia per i novesi che per i turisti. L’uso delle bici era gratuito per la prima ora, e poi scattava la tariffa di 50 centesimi all’ora.Forse perché i novesi che vogliono girare in bici usano la loro, forse perché di cicloturisti a Novi se ne videro pochi., dove (forse) sono ancora oggi. A ricordare di Bicincittà restano le pensiline vuote.