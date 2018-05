Ilva, Novi e Genova vogliono garanzie sugli stabilimenti

NOVI LIGURE – Piena intesa tra il sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere e il suo collega di Genova Marco Bucci:Ieri Muliere ha incontrato Bucci e l’assessore genovese al Lavoro Giancarlo Vinacci:. I due sindaci hanno concordato che chiederanno ai rispettivi presidenti di Regione – Giovanni Toti per la Liguria e Sergio Chiamparino per il Piemonte – di farsi portavoce presso il governo nazionale delle istanze del territorio.«I Comuni devono essere convocati a un tavolo insieme alle Regioni e al governo – commenta Muliere – In questa fase la trattativa è nelle mani dei sindacati e dell’azienda, ma non vogliamo stare a guardare.».