Tagliolo: conto alla rovescia per la semifinale Rai

TAGLIOLO - L'appuntamento è per le 11.00 di sabato. In palio la finale assoluta ne “La sfida dei comuni”, il quiz di “Mezzogiorno in famiglia”, la trasmissione di Rai 2 della quale Tagliolo è stata tra le protagoniste principali degli ultimi mesi. La sfida dei ragazzi ovadesi sarà questa volta con la squadra di Caulonia, provincia di Reggio Calabria. Nel caso la finale sarebbe in programmaInsomma, per Umberto Alloisio, Marco Anta, Nicolò Benzi, Lisa Bruzzone, Riccardo Cenonfolo, Erika Minetto, Monica Oliveri, Elisa Ravera, Andrea Tosti, Carlotta Lantero (cantante) e per i ballerini Elisa Agosto e Jacopo Filippini si preannuncia un'altra bella sfida dopo il successo ottenuto ai quarti di finale contro i potentini di Acerenza.