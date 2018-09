Stefano Frascara protagonista alla Top Dolomites Gran Fondo

OVADA - Dopo molti mesi passati a pedalare in solitaria lungo le strade, meglio ancora le salite, per Stefano Frascara era giunto il momento di cimentarsi in una corsa vera e così la sua scelta è caduta sulla prima edizione della Top Dolomites Granfondo Madonna di Campiglio.Con i colori della Ua’ Cycling Team, società della quale entrerà a far parte, si è presentato al via della granfondo. Temperatura alla partenza di sei gradi, e nel corso della gara il termometro si è alzato di sole qualche unità. Se ciò non bastasse ci si è messa la pioggia, ma di quella vera che quando batte sull’asfalto rimbalza e a volte fa anche un po’ di fumo. Naturalmente è stata compagna di viaggio per tutto il tempo della gara del nostro atleta, senza interruzione alcuna.Molti partecipanti, partiti per misurarsi sul percorso della mediofondo, vista l’incessante pioggia e il freddo hanno deciso durante i primi chilometri di optare per il percorso corto e raggiungere Madonna di Campiglio dopo soli 43 chilometri di gara.. La pioggia e il freddo, soprattutto nei primi chilometri hanno bloccato le articolazioni dei partecipanti che hanno comunque continuato a pedalare verso i loro traguardi. Per Stefano Frascara riuscire a portare a termine la granfondo non è stata cosa da poco e per di più lo ha fatto lasciandosi alle spalle parecchi concorrenti. “Sono soddisfatto di quanto sono riuscito a fare - ha commentato Frascara - considerando le condizioni metereologiche e l’inesperienza alle gare. Ora ho in programma la partecipazione ad un’altra granfondo in Toscana, nel frattempo continuerò ad allenarmi sulle nostre strade, magari non più in solitaria”.