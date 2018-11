Serata jazz e cena di autofinanziamento per il parco di Villa Gabrieli

OVADA - Saranno i locali di "The Showfood" ad accogliere i partecipanti della serata musicale-culinaria organizzata dalla Fondazione Cigno di Ovada a favore del parco di Villa Gabrieli, duramente colpito dal maltempo delle scorse settimane. L’evento si svolgerà stasera, venerdì 9 novembre, a partire dalle ore 20.30 presso il nuovo ristorante del Serravalle Retail Park di Serravalle Scrivia. Nel corso della serata, oltre all'aspetto enogastronomico, sarà presente Massimo Faraò, artista jazz di caratura internazionale. L'artista genovese sarà accompagnato al pianoforte da Claudia Zannoni, Nicola Barbon e Roberto “Bobo” Facchinetti. "Abbiamo effettuato corsi di formazione per gli allievi delle Scuole Superiori che sono stati i Ciceroni nel Parco in occasione delle Giornate FAI di Autunno il 13 e 14 ottobre scorsi --. In due giorni oltre 250 persone provenienti dalla Liguria e dalla Lombardia hanno avuto modo di apprezzare la bellezza del Parco di Villa Gabrieli e ascoltare la sua storia. Il lavoro svolto in questi mesi dalla nota Onlus locale in collaborazione con la neonata sezione ovadese del Fai ha permesso al "polmone verde" della città di scalare la classifica de "I luoghi del cuore", il censimento biennale promosso a livello nazionale dal Fondo Ambiente Italiano.