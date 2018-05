Santuario della Bruceta: al via le celebrazioni per l'anno santo

CREMOLINO - L'anno straordinario per Cremolino - in particolar modo per il Santuario Nostra Signora della Bruceta - è iniziato domenica scorsa, 6 maggio, con una mattinata di preghiera e celebrazioni. La storia millenaria di questa chiesa, posta sull'omonimo poggio che da sempre è meta di pellegrinaggi, luogo di pace e meditazione che favorisce la riscoperta dei valori autentici della vita e dell’incontro e riconciliazione con il Padre del cielo, è tornata di stretta attualità proprio nelle ultime settimane. Per solennizzare la storica ricorrenza (la grazia dell’indulgenza plenaria, concessa da Papa Pio VII con rescritto del 19 Maggio 1818), la Parrocchia Nostra Signora del Carmine - attualmente sotto la cui giurisdizione del parroco reverendo Almeyra Don Claudio - ha inoltrato alla Sacra Penitenzieria Apostolica, formale richiesta di concessione di un Anno Santo Straordinario, iniziato domenica scorsa e celebrato fino al 19 Maggio 2019 proprio per sottolineare l’importanza dell’evento, risultando per altro l’unico Santuario dell’Italia settentrionale a godere tale privilegio, e uno dei pochissimi Santuari al Mondo. L’apertura solenne della Porta Santa è stata sancita da un raduno dei giovani Confratelli della Regione Ecclesiastica Ligure e dal Giubileo delle Confraternite della Diocesi di Acqui Terme, che hanno sfilato lungo le vie del paese.