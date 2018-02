Salone Orientamento Universitario: studenti a confronto con gli Atenei

OVADA - C'è chi ha già perfezionato l'iscrizione all'università, chi aspetterà fino all'ultimo minuto prima di sciogliere le riserve e chi, a partire dal settembre, entrerà nel mondo del lavoro. Per il quarto anno consecutivo il Salone dell'Orientamento Universitario di Ovada, organizzato dall'Istituto Barletti presso il liceo Scientifico di via Pastorino, ha ospitato gli alunni iscritti (prevalentemente) alle classi quarte e quinte degli istituti ovadesi. Un'occasione, quella di venerdì pomeriggio, che ha permesso agli studenti - tra cui una alcuni frequentanti ancora la terza - di interfacciarsi con i principali atenei del Nord Italia, ma non solo. In totale hanno aderito venti tra enti e strutture private. Oltre alla diverse Facoltà di Genova, Alessandria, Pavia, Milano e Torino, anche gli ITS (programma biennale strettamente correlato con le attività di un territorio), le forze dell'ordine (presenti i carabinieri e la guardia di finanza, per un percorso alternativo tra studio e lavoro) e le agenzie per il lavoro hanno riscosso particolare successo. I ragazzi, che in questo mese stanno partecipando a diversi Open Day, si sono detti soddisfatti per questa iniziativa, che porta relatori, docenti ed esperti direttamente nelle aule del Pascal. Nel corso della giornata anche la responsabile dell'Orientamento scolastico, professoressa Serena Garbarino, ha offerto il supporto ai giovani ovadesi che presto saranno impegnati nella scelta.