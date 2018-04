Platea Cibis entra nel vivo

OVADA - I primi a non fare complimenti sono stati gli studenti in uscita da scuola che hanno dimostrato di gradire la proposta gastronomica degli stand. E' partita ieri, e terrà banco fino a domenica sera,Consorzio Procom e Comune di Ovada in piazza XX Settembre. Una trentina gli espositori distribuiti nello spazio antistante la piazza principale della città:ra i gusti di altri Paesi, la paella valenciana, l'asado argentino. Platea Cibis andrà avanti anche nella giornata di oggi e domani, sia a pranzo che a cena con l'obiettivo di replicare il successo di visitatori dei primi due anni.