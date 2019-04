Patrizia&Marta: donne in musica

OVADA - Patrizia Priarone e Marta Canobbio, due ruoli e due esperienze diverse con il Teatro Carlo Felice di Genova. La prima, molto nota in città per la direzione del coro dei Padri Scolopi, è assistente del maestro del coro; la seconda,suona l'ottavino. Asssieme sono state a Muscat, capitale dell' Oman, per l'esibizione di Lakmè, opera lirica di Léo Delibes andata in scena sul palco della Royal Opera House.“L'intera produzione- mi racconta Patrizia Priarone - nasce dalla collaborazione con altri otto teatri dei cinque continenti ed è stata fortemente voluta dal sultanato: l' Oman, pur essendo un paese arabo, può essere considerato un paese illuminato che si sta ammorbidendo rispetto ad altri anche nei confronti di leggi tipiche di quel territorio. Il loro sultano ha studiato in Europa, alla Sorbonne, e ogni anno invita teatri da tutto il mondo perCentocinquanta artisti, fra coro e orchestra, in una trasferta durata due settimane, in un paese molto ricco che li ha ospitati con un' organizzazione esemplare: un'esperienza di confronto nella quale tutti si sono messi in gioco, orgogliosi di far parte di questo grande progetto. “E' la seconda volta che collaboriamo con questo paese - Aggiunge Priarone - Lo avevamo già fatto in occasione della Lucia dei Lammermoor per la regia di Dario Argento, uno spettacolo nato a Genova e portato successivamente a Muscat”.Anche Marta, che dal 2015 collabora con l'ente musicale genovese, era già stata precedentemente in Oman con l'Accademia della Scala di Milano. Non essendo il suo un lavoro ancora stabile passa fra un'orchestra e l'altra, fra una città e l'altra, in Italia e all'estero, dimostrando grande versatilità: nel prossimo futuro è già in cantiere un progetto a Monaco con l'orchestra dell'Arena di Verona. “Nonostante sia una collaborazione ad intermittenza- afferma la giovane musicista - lavorare al Carlo Felice mi piace moltissimo. Ha un'orchestra molto bella nella quale mi trovo splendidamente. Poter toccare con mano una cultura e un mondo così diverso dal nostro, ha reso il tutto ancora più affascinante, inoltre ho avuto la fortuna di lavorare in un teatro davvero stupendo. Carlo Felice che, a detta di entrambe, è un enorme valore aggiunto alla parte culturale del nostro territorio, così vicino alla Liguria. Eventi come quello del Lakmè, ma anche le trasferte ad Astana, capitale del Kazakistan, dimostrano quanta importanza viene data non solo al Carlo Felice ma anche al teatro italiano nel mondo.