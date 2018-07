Ovadese Silvanese: date e avversarie della Prima Categoria

la Gaviese

OVADA - Il girone d’andata tra il 9 settembre e il 16 dicembre. Poi la pausa e il girone di ritorno tra il 13 gennaio e il 28 aprile. Sono le date principali del calendario della Prima Categoria 2018 -2019, il girone G che vede ai nastri di partenza anche l’Ovadese Silvanese. Non c’è, rivale storica ripescata in Promozione. Ai nastri di partenza altre quindici squadre:Fulvius 1908, Libarna, Luese, Monferrato (neopromossa), Pozzolese, San Giuliano Nuovo, Savoia 1920, Spartak San Damiano e Tassarolo (neo promossa). Per l’Ovadese Silvanese il primo impegno ufficiale sarà la sfida andata e ritorno di Coppa Piemonte con Castelnuovo Belbo. Si comincia il 2 settembre in trasferta alle 15.00, ritorno infrasettimanale il 13 settembre al Geirino.