Nescio Ensemble: un concerto all'ospedale di Ovada per pazienti e volontari

OVADA - Da Amsterdam all'altrio del reparto Medicina e Oncologia dell'ospedale di Ovada. Un concerto non convenzionale anche per i 12 membri del gruppo "Nescio Ensamble", che hanno risposto "presente" all'appello di una paziente olandese, Claire, che ha deciso di fare un regalo a tutti i degenti e ai volontari che operano presso la struttura di via Ruffini. Le arie di Puccini e le principali opere degli autori di musica classica hanno raggiunto le varie corsie, con un centinaio di persone che hanno assistito direttamente alla performance, durata poco meno di un'ora. "Per noi -(viola) - è stata una grande emozione suonare all'interno di un ospedale per i pazienti". A fianco a lei Kasper Stern (contrabbasso) conferma. "Direi che, come gruppo, è la prima volta che ci capita. Ma a qualcuno di noi è già capitato in precedenza".Stasera, a partire dalle ore 20.00, l'orchestra replicherà, per la prima tappa dell'European Tour. "Non è la prima volta - proseguono i due - che ci capita di suonare in paese. Già qualche anno fa eravamo stati lì per un concerto". Dopo il Basso Piemonte, la rassegna proseguirà fino al 15 luglio, con due concerti in Svizzera (di cui uno il 9 luglio a Ginevra), tre in Francia ed uno in Belgio, prima del gran finale ad Amsterdam (15 luglio). I violini di Floortje Beljon, Panos Charalampidis, Ian de Jong, Cisem Özkurt, Simone Tamminga, Ana Termeulen, oltre alle viole di Tseroeja van den Bos, Marnix Verberne, Sophie Vroegop, ai violoncelli di Pau Marques i Oleo ed Eva van Schaik e al contrabbasso di Kasper Stern hanno ricevuto un caloroso applauso dai presenti, visibilmente incuriositi e soddisfatti dalla performance artistica. Una musica che si allinea al forte messaggio di unità e solidarietà destinato all'Europa, citata a più riprese (anche durante l'esecuzione di un brano, "l'Europa vista dal mare") nel corso del concerto.