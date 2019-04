Museo Maini: quindici anni tra scienza e territorio

OVADA - Grande interesse e successo di pubblico per il compleanno del Museo Maini che si è svolto lo scorso fine settimana. Due giorni dedicati al desiderio della conservazione del bene culturale aperto a tutti, grazie alla collaborazione con il progetto itinerante MuseiAmo, e alla cura che, dal 2013 ad oggi, l'Associazione Calappilia ha avuto del museo. '“Durante la presentazione dei fossili ovadesi, riguardante soprattutto i granchi – racconta Marco Gaglione dell'Associazione Calappilia – è stata svelata la riclassificazione della 'ranina speciosa', ribattezzata 'Alcespina Ovadensis'. Grazie a questo Ovada sarà riconosciuta da tutti quelli che studieranno i granchi fossili. Durante la sua conferenza, Giovanni Pasini, ricercatore indipendente, collaboratore volontario della sessione di paleontologia al museo Civico di Storia Naturale di Milano, ha presentato anche la 'Calappa Damarcoi', chiamata così in omaggio al curatore museale dottor Damarco e la 'Calappilia guttata', ritenuto un fossile appartenente al genere calappilia ma finora senza distinzioni particolari”. Oltre al pubblico presente durante il weekend, i referenti e il presidente dell' associazione Alberto Motta ci tengono a sottolineare i dati di affluenza annuali che certificano una media di 1200 ingressi, il cui 24% deriva dalla partecipazione delle scuole. “Una grande soddisfazione - conclude Gaglione - e ci teniamo a ringraziare le amministrazioni comunali, passate e presenti, la SABAP , il curatore dottor Damarco, il dottor Pasini e tutti gli intervenuti per averci permesso di realizzare un bellissimo compleanno”.