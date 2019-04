Museo Maini: quindici anni tra scienza e paleontologia

OVADA - In programma una serie di iniziative per festeggiare il quindicesimo compleanno del museo paleontologico “Guido Maini”, sicuramente una perla del territorio ovadese. A tal proposito, nella giornata di sabato 6 aprile, dalle ore 15.00 alle 16.30, si svolgerà una visita guidata “teatrale” nelle quali due ignoti personaggi si aggireranno nei locali di via Sant'Antonio con il compito di acquistare per un privato qualsiasi pezzo di storia, arte tecnologia e scienze contenuto al suo interno, allo scopo di arricchirne la collezione personale. Sarà la prima parte di un fine settimana di festa, con i saloni del Centro ovadese che accoglieranno tutti gli invitati alla grande festa (E' richiesta la prenotazione al numero 0125618131).“Domenica 7 aprile -- alle 15.30, dopo i saluti delle autorità, si svolgerà l'incontro “La gestione del museo dal 2013 ad oggi” nella quale io e Alberto Motta, presidente dell'Associazione Calappilia, condivideremo i dati sull'affluenza e sulla provenienza dei visitatori e sulle attività che si sono svolte in questi ultimi anni. Abbiamo sempre cercato di aderire a tutti i progetti, anche a livello europeo, e dato importanza al coinvolgimento dei bambini in modo che siano consapevoli e in grado di apprezzare quello che hanno sotto i piedi”.Alle 16.30, Giovanni Pasini, ricercatore indipendente, collaboratore volontario della sessione di paleontologia al museo Civico di Storia Naturale di Milano, racconterà “I crostacei fossili dell'Ovadese: vecchie e nuove scoperte”. Conclude Gaglione: “Pasini, con la sua esperienza ventennale in campo paleontologico, presenterà un lavoro sui granchi che rappresentano la parte più interessante della collezione Maini, fra cui la Calappilia Maini,un piccolo fossile grande poco più di una moneta da due euro, che da lui prende il nome e che è molto rara. Non a caso è il simbolo della nostra associazione”. Seguirà rinfresco.