Manutenzione sull'Acqui - Genova: niente treni nel week end

la Liguria

OVADA - Sarà un fine settimana senza treni e con il servizio sostitutivo di bus il prossimo per gli utenti dell’Acqui Genova. Il provvedimento, con la cancellazione di tutti i treni nel tratto fra la nostra stazione e il capoluogo ligure, sarà in vigore dalle 14.00 di sabato 19 gennaio fino alle 24.00 del giorno successivo, domenica 20 gennaio. Per sabato 19 l’ultimo treno in transito versosarà quello delle 12.17 da Acqui Terme;Nel tratto tra la nostra città e Acqui, in entrambe le direzioni saranno attivi i treni. Le località di Mele, Acquasanta, Granara, Costa di Sestri e Borzoli, saranno raggiungibili esclusivamente con mezzi AMT e ATP. Il provvedimento è necessario per permettere interventi di potenziamento infrastrutturale della linea. Pendolari che rimangono in attesa di conoscere le linee operative per la tratta quando inizieranno le operazioni di demolizione di quel che rimane del ponte Morandi.