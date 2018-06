Gli scatti di David Gilbert in mostra da ''Architettando''

OVADA - Si chiama “My work, my life, my love” la mostra che apre i battenti oggi pomeriggio (sabato 16 giugno), dalle 16.00 presso lo spazio espositivo del negozio “Architettando” di piazza Garibaldi. Ad allestirla David Gilbert, americano ovadese di adozione da parecchi anni che ha voluto raccogliere in uno spazio ravvicinato le fotografie e le testimonianze della sua vita a fianco della meglio Cinzia, scomparsa improvvisamente l’anno scorso. Una vicenda molto particolare quella della coppia americana che abbiamo raccontato anche dalle pagine del nostro settimanale. Affermati ristoratori in Wyoming, negli Stati Uniti, un innamoramento per le nostre colline e la scintilla scoccata durante un viaggio alla ricerca di prodotti da proporre nel loro ristorante.



A quel punto una vita molto attiva, un inserimento e un radicamento profondo nella nostra realtà. Parla di tutto questo la mostra, attraverso gli scatti di David, e del loro occhio stupito di fronte a uno stile di vita molto diverso che noi diamo per scontato. Altra parte della mostra riguarda le istantanee dei viaggi intorno al mondo della coppia. “Siamo stati accolti da persone cordiali – racconta David Gilbert - premurose e genuine che ci hanno subito fatti sentire come a casa. Trent'anni dopo, dopo aver perso la nostra straordinaria Cinzia, Ovada è cambiata, in piccoli modi. Eppure, eccomi qui, di nuovo circondato e curato con lo stesso calore, gentilezza e amore. Cinzia e io continueremo a restituire l’amore che ci è stato trasmesso”. La mostra terrà banco fino al 24 giugno.