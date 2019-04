In piazza Rossa tre giorni col meglio del cibo toscano

La Toscana

OVADA - Sarà una prima nazionale. E’ il nuovo format di Confesercenti legato al cibo da strada. Si terrà il 5, 6 e 7 aprileandata in scena negli ultimi tre anni. Di scena dieci operatori selezionati e specialità di una regione nota in tutto il mondo per le sue eccellenze: cacciucco, baccalà alla livornese, lampredotto, bistecca alla fiorentina, hamburger di Chianina, per i vegetariani e vegani ribollita e pappa al pomodoro. “Non è un caso – spiega– il debutto ovadese. In questa città si sono sempre verificate le condizioni per il successo delle manifestazioni che abbiamo portato.nel mondo, per questo è stato creato un filone di questo tipo. Il ruolo della gastronomia è preponderante”. Stand gastronomici aperti tra le 10.30 e le 24.00. “Quattro anni fa – ha aggiunto il vice sindaco, Giacomo Pastorino – abbiamo scelto con convinzione di ospitare “Platea Cibis” perché rinnovava la proposta delle manifestazioni in città. La scelta di quest’anno va nella stessa direzione. Siamo contenti di poter ospitare una manifestazione legata a una Regione che ha caratteristiche di qualità importanti”. In piazza “Rossa” sarà allestita un’area di preparazione e conservazione degli alimenti visibile alla clientela, gli stand gastronomici avranno uno spazio per la consumazione dei prodotti ma sarà disponibile anche una versione “take away”.