Il genio di Rino Gaetano per "Attraverso festival"

la Pro Loco

la Rino Gaetano

la FunkOff

OVADA - Saranno due le serate ovadesi inserite nell’ambito dell’edizione 2018 di “Attraverso Festival”, la rassegna delle arti creata qualche anno fa per celebrare e far conoscere le bellezze delle terre di Langhe, Roero e Monferrato diventate patrimonio dell’Unesco. In particolare, tra venerdì 24 e sabato 25 agosto sono previsti due appuntamenti musicali organizzati in collaborazione con il Comune,e l’Enoteca Regionale. Si comincia con la celebrazione di Rino Gaetano, il grande cantautore, nei 40 anni dall’uscita delsi esibiràBand, una “cover” band particolare perché gestita accuratamente da Anna Gaetano – sorella del cantautore – e guidata dal nipote Alessandro. La sera successiva, nello scenario di “Ovada in festa” curato dalla Pro Loco, torna “Quando la banda passò”, una sorta di vera e propria Festa delle bande che unisce musica, spettacoli, ballo, intrattenimento e degustazioni. A esibirsi saranno ldefinizione di Carlin Petrini, ormai di casa ad Ovada e capace di unire l’assoluta maestria musicale allo spirito di improvvisazione e di coinvolgimento del pubblico passando con disinvoltura attraverso diversi stili e sonorità, ela street band toscana diventata popolarissima – in Italia ma anche all’ estero, da Melbourne a New York fino in Cina – con una formula originale e riconoscibile: superare il concetto di marching band della tradizione di New Orleans proponendo una musica trascinante, moderna e coinvolgente fondendo funky, soul, jazz, latin e rock, creando un interessante mix musicale energico e peculiare.