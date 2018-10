Il calendario? Con "Ra Sghinsera" è in dialetto

la Liguria. A

OVADA - Curiosità, la storia popolare della nostra città compresa di poesie, aneddoti e ricette. Arriva un calendario bilingue per Ovada. Inglese-Italiano? Assolutamente no. Nasce il “Tacuein 2019 d'“RaSghinséra”rigorosamente in dialetto ovadese-italiano. Il progetto nasce dal gruppo Facebook “Ra Sghinséra”, creato qualche anno fa proprio per riscoprire in chiave moderna la tradizione orale ovadese. “Rendere il dialetto una “lingua viva” - spiega uno dei fondatori del gruppo Dino Gaggero (per tutti semplicemente Sauro Gadget) - è quello che proviamo a fare ogni giorno tramite il gruppo Facebook “Ra Sghinsera” dove i vari membri interagiscono sia in dialetto che in italiano facendo incontrare le vecchie e le nuove generazioni desiderose di imparare”. Nelle prime pagine oltre all'introduzione diLa parte difficile nei primi mesi di esperienza “socia” è stata trasformare in lettere espressioni per loro natura esclusivamente orali. Il dialetto è il filo conduttore di questo progetto nel quale per ogni mese si trovano una poesia, cenni storici, una immagine di archivio dell’Ovada che fu, proverbi e modi di dire del periodo ed il nome di una ricetta che storicamente è patrimonio di quella stagione dell’anno. “Proponiamo le poesie in ovadese - spiega Dino Gaggero - partendo dallo storico poeta della città Colombo Gajone con il suo stile dialettale aulico che gli valse il nome di “Dante Alighieri” di Ovada. Ma non solo, diamo spazio anche a chi si cimenta nella scrittura ovadese come Carla Bogliolo, Giancarlo Torello, Tonino Tassistro”.La pubblicazione è stata realizzata con la collaborazione dell’Accademia Urbense. I proventi della distribuzione del calendario, che costerà sei euro, andranno a finanziare le attività dell’ente culturale di piazza Cereseto. Sfogliando le pagine si riafferma il forte legame della nostra terra conparlarne è lo storico Paolo Bavazzano che dedica alle ragioni storiche e alle motivazioni popolari per cui gli ovadesi si sentono un po’ piemontesi e un po’ liguri un’articolata analisi.Oltre alle parole parlano anche le foto di un’epoca che attraversa il ‘900. Tra le pagine si riscopre un Ovada in costruzione e rapida trasformazione. Nella foto risalente ai primi del secolo scorso si può vederedi Costa della Madonna delle Nevi ancora senza la cupola; oppure altri stralci di vita come la vecchia Banda Rebora e la vendemmia o i primi sciatori ovadesi (si un tempo ad Ovada si sciava). Un viaggio nel tempo che accompagnerà le persone per tutto il 2019 che sta per arrivare.