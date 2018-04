Grande successo per la 32° edizione del Torneo di Pasqua

OVADA - E’ il S.G. Dertona a tenere alto il nome della provincia di Alessandria nella 32° edizione del torneo di Pasqua “Città di Ovada” organizzato dall ‘A.S.D. Boys Calcio. Negli Esordienti 2005 il S.G. Dertona si afferma in finale per 1-0 sulle Scuole Cristiane Vercelli. Nelle qualificazioni le Scuole Cristiane Vercelli avevano la meglio sull’Arenzano per 2-1 e per 3-2 ai rigori su Soccer Spartera, mentre il S.G. Derthona superava il Cassine per 10-0 e e i Boys ai rigori per 3-2. Affermazioni delle squadre cuneesi negli Esordienti 2006 e Pulcini 2007. Nei 2006 la Cheraschese superava ai rigori l’Arenzano per 3-2 dopo che i regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Nelle qualificazioni l’Arenzano aveva la meglio sul Golfo del Tigullio per 1-0 e sui Boys per 3-2 ai rigori, mentre la Cheraschese vinceva sull’Acqui e sull’Ivrea per 1-0. Nei 2007 l’Olmo conquistava il primo poto superando la Fulgor Genova per 3-0, mentre in semifinale l’Olmo superava il Merlino & 8 marzo per 3-0 e la Fulgor il Pro Pontedecimo per 2-1. Successo lombardo del Vis Nova nei 2008. La squadra 1 del Vis Nova vinceva infatti sulla Praese per 2-1, mentre in semifinale nel duello tutto in famiglia tra le due squadre del Vis Nova affermazione della squadra 1 per 1-0 e della Praese sul Progetto Atletico per 2-0.



Nei Primi Calci 2009 la Fulgor Genova superava i Boys per 2-0 ed infine nei Primi Calci 2010 il San Fruttuoso superava il Siri Genova per 2-1 e in semifinale il Siri vinceva sui Boys per 3-1 e la squadra 1 del S. Fruttuoso aveva la meglio sulla squadra 2 per 4-2.Un torneo che ha sfidato il freddo e registrato un successo strepitoso considerando che si sono presentate ben 46 squadre in rappresentanza di Piemonte, Liguria e Lombardia tanto da ricevere dal Federazione il riconoscimento di Torneo nazionale per i Pulcini 1° anno. “Un ringraziamento sincero – afferma Gianpaolo Piana fondatore dei Boys -va a tutti i volontari, ai dirigenti, ai dirigenti accompagnatori, agli infaticabili arbitri per la preziosa riuscita della manifestazione. Grazie a Paolo Brenta, responsabile del Torneo che oltre a mantenere i contatti con tutte le squadre partecipanti, organizza tempi, luoghi e modalità di svolgimento dell’intero Torneo. Grazie al Comune di Ovada, al quale è intitolato il Torneo, alla Servizi Sportivi, ed alle associazioni dell’Ovadese che ruotano intorno all’ASD Boys Calcio: la USD Ovadese Silvanese, il Pro Molare, la Polisportiva Comunale Castellettese e la ACD Ovada. Infine, ma non per ultimo, un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor che sempre ci sostengono”.