Giro Rosa e Campionissima: presentazione alla Loggia

OVADA - Prosegue la marcia di avvicinamento al Giro Rosa, in programma dal 6 al 15 luglio. La 29° edizione farà tappa anche a Ovada, sede di partenza e arrivo della seconda frazione. Oggi pomeriggio, sabato 24 marzo, a partire dalle ore 17.00 - presso la Loggia di San Sebastiano - il comitato locale illustrerà ulteriori dettagli dell'evento, particolarmente atteso in tutto il territorio. Da piazza Rossa e corso Martiri della Libertà, infatti, il gruppo si dirigerà poi verso l'acquese ed il novese,. Una prova selettiva per le migliori atlete del mondo, iscritte alla massima competizione nazionale (equivalente del Giro d'Italia maschile). L'evento, valido come prova del Women's World Tour, sarà trasmesso da Raisport e seguito dalle principali testate internazionali del settore. Lunedì mattina a Monza gli organizzatori del Giro Rosa toglieranno i veli al percorso integrale, che vedrà la partenza - e le prime tre tappe - in Piemonte (il via da Verbania con una cronosquadre) - e l'arrivo a Cividale del Friuli. L'incontro odierno sarà anche l'occasione per presentare "La Campionissima", la manifestazione entrata a far parte del calendario del Giro d’Italia d’Epoca in qualità di evento patrocinato. Il ritrovo è fissato presso il Caffè Trieste, locale storico per il ciclismo in quanto, nelle sue prime edizioni, la “Classicissima” Milano - Sanremo vi faceva sosta per il ristoro degli atleti. Ad organizzare l’evento sarà la Società Servizi Sportivi in collaborazione con “Gli Amici del Borgo” e il “Vespa Club”.